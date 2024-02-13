نگاه ویژه رییس جمهور به رشته نجات غریق قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر سه شنبه در مجمع انتخابی رییس هیأت نجات غریق و غواصی استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس آیات قرآنی هر فردی یک نفر را نجات دهد در واقع امتی را نجات داده است و این نشان از اهمیت و جایگاه نجات غریق است.

وی افزود: در این راستا حسب آیین نامه و به دلیل تساوی آرای ۲ نامزد شرکت کننده در مجمع انتخابی، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مجدد این مجمع در اسرع وقت برگزار می‌شود.

رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی گفت: رییس جمهور امسال در راستای حمایت ویژه از این رشته و ساماندهی آن دستور راه‌اندازی این سازمان با اعتبار قابل توجهی را اعلام کردند.

حیدری گفت: با حمایت رییس جمهور، وزیر کشور و همچنین وزیر ورزش و جوانان برای اولین بار شاهد کاهش ۷۳ درصدی غرق شدگی در استان گیلان، کاهش بیش از ۵۰ درصدی در استان مازندران و کاهش ۳۰ درصدی در استان خوزستان بودیم و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد به گونه‌ای که جامعه ۲۰۰ هزار نفری نجات غریق کشور، هیچ گونه حادثه‌ای را در این راستا گزارش نکنند.

رییس فدراسیون نجات غریق و غواصی افزود: همچنین در حوزه بسیج عشایر نیز تعاملات خوبی به منظور ارائه آموزش به عشایر انجام شده تا شاهد حوادث تلخ در این قشر زحمت کش و پویا نباشیم.

حیدری گفت: سالانه کودکان زیادی از مناطق محروم سیستان و بلوچستان سالانه برای آوردن آب، غرق می‌شوند که سعی شده آموزش‌های لازم با کمترین هزینه برای این قشر برگزار شود که این آموزش‌ها تاکنون منجر به نجات ۱۰ کودک شده و این آمار بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

مجمع انتخابی رییس هیأت نجات غریق و غواصی استان مرکزی با نامزدی عبدالله صادقی و علیرضا مهاجر برگزار شد که در مرحله اول عبدالله صادقی ۱۰ رأی و علیرضا مهاجر ۱۱ رأی به دست آوردند و مجدد رأی‌گیری برای مرحله دوم انجام شد.

در دومین مرحله برگزاری این مجمع، عبدالله صادقی ۱۱ رأی و علیرضا مهاجر ۱۰ رأی کسب کرد که به دلیل تساوی در آرا، نتیجه‌ای کسب نشد.

بر اساس قانون، برگزاری مجمع انتخابی رییس هیأت نجات غریق و غواصی استان مرکزی به جلسه دیگری موکول شد و فرآیند ثبت‌نام نیز باید مجدد انجام شود.