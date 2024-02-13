  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۴

معاون آموزش حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه:

انتخابات «لیله القدر» انقلاب/ جهاد «مشارکت آفرینی» اهمیت دارد

انتخابات «لیله القدر» انقلاب/ جهاد «مشارکت آفرینی» اهمیت دارد

شاهرود- معاون آموزش حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه انتخابات «لیله القدر» انقلاب است، گفت: حضور حماسه ساز در انتخابات برای کشورمان بسیار اهمیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری ظهر سه شنبه در شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان ضمن اشاره به ضرورت حضور پرشور در انتخابات بیان کرد: ایجاد اعتماد بین مردم و حاکمیت یکی از مهمترین فاکتورهای ارتقای مشارکت مردم در انتخابات است.

وی با بیان اینکه انتخابات «لیله القدر» انقلاب است، افزود:: حضور حماسه ساز در انتخابات برای کشورمان بسیار اهمیت دارد.

معاون آموزش حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران بیان کرد: یکی از مسائلی که ماه‌ها است رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید دارند، جهاد مشارکت آفرینی و امید افزایی است که باید مد نظر قرار گیرد.

نوری با بیان اینکه هر کس که مخاطبی دارد موظف است تا در این زمینه اقدام کند، ابراز کرد: بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه عظمت و ارزش انتخابات با مشارکت مردم سنجیده می‌شود، افزود: یکی از نکات مهم در جلب رضایتمندی مردم برای مشارکت در انتخابات، ارائه خدمات خالصانه برای مردم است.

معاون آموزش حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران روایت‌سازی‌های وارونه و دروغ را یکی از حربه‌های دشمنان و معاندان برای دوری مردم از صندوق‌های رأی دانست و بیان کرد: جابه‌جایی ارزش‌های انقلاب و بیان مسائل به صورت نادرست هدف و محور اصلی اقدامات دشمنان است.

کد مطلب 6023387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها