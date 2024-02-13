تخصیص ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات مخاطرات طبیعی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن نامی در حاشیه افتتاح ۷۶۵ پروژه روستایی مازندران، اظهار کرد: با توجه به اینکه حوزه پیشگیری مهم‌تر از مقابله است دراین حوزه طرح‌های متعددی داشتیم، چراکه مسیرهای سیلابی زیادی در مازندران وجود دارد، بر این اساس باید به لایروبی رودخانه‌ها توجه ویژه شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه هدایت آب‌های سطحی آبخیزداری باید به صورت جدی ورود کند، بیان داشت: ورود به موقع به آبخیزداری سبب کاهش خطرات و مانع از بین رفتن طبیعت می‌شود.

نامی در ادامه با تقدیر از پیگیری‌های جدی سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران برای جذب اعتبارات برای مقابله با بلایای طبیعی، تصریح کرد: با پیگیری استاندار مازندران یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت مقابله با بلایای طبیعی در مازندران اختصاص یافت که تا پایان سال بر مبلغ این اعتبارات افزوده می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه سال آینده اعتبار ویژه ای در حوزه مقابله با سیلاب و آتش سوزی برای مازندران در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در مازندران سالانه ۸ الی ۱۰ میلیارد متر مکعب آب شیرین وارد دریا می‌شود که برای جلوگیری از این امر باید تدابیر ویژه ای داشته باشیم.