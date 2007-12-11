به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، مهدی امام قلی عصر دوشنبه در میزگرد بررسی جنبش دانشجویی "تهدیدها، فرصت ها و آسیب ها" در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهنسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: جنبش های دانشجویی به دنبال وقایع سال ۱۳۳۲جهت گیری سیاسی پیدا کردند ولی تشکیلات خاصی نداشتند اما با این حال نتایج مثبت زیادی به همراه داشت.
وی با اشاره به اصول تشکل های دانشجویی گفت: حضورقوی سیاسی و نقد منصفانه در حوزه های مختلف، بازگشت به اصول اولیه جنبشهای دانشجویی، آرمان خواهی و عدالت طلبی ازاصول این تشکل دانشجویی است.
در ادامه این نشست عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفت: درایران به علت نبود احزاب قوی و منسجم، جنبشهای دانشجویی نقش سیاسی به خود گرفته و در این مسیر در بیداری و آگاه سازی مردم و نفی سلطه در پیش از دوران انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند.
محسن بشمه افزود: مقارن با سال ۳۲۱نخستین انجمن اسلامی دانشجویی در دانشگاه تهران تشکیل شد که به دنبال آن جنبش دانشجویی در ایران با گرایشهای سیاسی، مذهبی، مارکسیتی به نوعی کارکردهای سیاسی پیدا کردند و بسیاری از این انجمن ها هرگز نتوانستند با مردم ارتباط خوبی برقرار کنند.
وی اضافه کرد: دوران مشروطه، حوادث شهریور ۱۳۲۰، کودتای ۲۸مرداد و جریانات سیاسی سال ۱۳۳۹زمینه سازانجام اصلاحات سیاسی مورد نظر آمریکا در ایران بوده و نهضت اسلامی ۱۵خرداد به رهبری امام خمینی (ره ) از سال ۱۳۴۳تا 1۳۵۷ از جمله زمینهسازی سیاسی و اوج و فرود جنبش های اسلامی دانشجویی در ایران بود.
بشمه در ادامه گفت: دانشجویان می توانند با درک موقعیت ویژه کشور و بسته بودن فضای سیاسی در حوزهای مختلف حاضر شوند گرچه ممکن است این کار هزینه هایی هم داشته باشد.
این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر حضور در انتخابات مجلس هشتم اظهارداشت و گفت: قهر کردن و پشت نمودن به انتخابات مجلس هشتم به صلاح کشور و انقلاب نیست و دفتر تحکیم وحدت در این انتخابات پرشور با نشاط و آزاد حضور خواهد یافت.
وی با انتقاد از رسانه ملی به دلیل پوشش ندادن مراسم ها و برنامه های روز دانشجو تصریح کرد: در روز ۱۶آذر رسانه ملی با پخش برنامههای ویژه روز جهانی کودک، اشاره خوبی به روز دانشجو نکرد.
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