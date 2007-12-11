به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، مهدی امام قلی عصر دوشنبه در میزگرد بررسی جنبش دانشجویی "تهدیدها، فرصت ها و آسیب ها" در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهنسی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: جنبش های دانشجویی به دنبال وقایع سال ‪ ۱۳۳۲ ‬ جهت گیری سیاسی پیدا کردند ولی تشکیلات خاصی نداشتند اما با این حال نتایج مثبت زیادی به همراه داشت.

وی با اشاره به اصول تشکل های دانشجویی گفت: حضورقوی سیاسی و نقد منصفانه در حوزه های مختلف، بازگشت به ‌اصول اولیه جنبش‌های دانشجویی، آرمان خواهی و عدالت طلبی ازاصول این تشکل دانشجویی است.

در ادامه این نشست عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفت: درایران به علت نبود احزاب قوی و منسجم، جنبش‌های دانشجویی نقش سیاسی به خود گرفته و در این مسیر در بیداری و آگاه سازی مردم و نفی سلطه در پیش از دوران انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند.

محسن بشمه افزود: مقارن با سال ‪ ۳۲۱ ‬ نخستین انجمن‌ اسلامی دانشجویی در دانشگاه تهران تشکیل شد که به دنبال آن جنبش دانشجویی در ایران با گرایشهای سیاسی، مذهبی، مارکسیتی به نوعی کارکردهای سیاسی پیدا کردند و بسیاری از این انجمن ها هرگز نتوانستند با مردم ارتباط خوبی برقرار کنند.

وی اضافه کرد: دوران مشروطه، حوادث شهریور ‪ ۱۳۲۰ ‬ ، کودتای ‪ ۲۸ مر داد و جریانات سیاسی سال ‪ ۱۳۳۹ ‬ زمینه ‌سازانجام اصلاحات سیاسی مورد نظر آمریکا در ایران بوده و نهضت اسلامی ‪ ۱۵ ‬ خرداد به رهبری امام خمینی (ره ) از سال ‪ ۱۳۴۳ ‬ تا ‪1 ۳۵۷ ‬ از جمله زمینه‌سازی سیاسی و اوج و فرود جنبش های اسلامی دانشجویی در ایران بود.

بشمه در ادامه گفت: دانشجویان می توانند با درک موقعیت ویژه کشور و بسته بودن فضای سیاسی در حوزهای مختلف حاضر شوند گرچه ممکن است این کار هزینه هایی هم داشته باشد.

این عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر حضور در انتخابات مجلس هشتم اظهارداشت و گفت: قهر کردن و پشت نمودن به انتخابات مجلس هشتم به صلاح کشور و انقلاب نیست و دفتر تحکیم وحدت در این انتخابات پرشور با نشاط و آزاد حضور خواهد یافت.