راه اندازی ستاد در فضای مجازی برای نامزدهای انتخابات میسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادریان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: قانونگذار در ماده ۷۸ اعلام کرده که کاندیداها علاوه بر ستادهای انتخاباتی که در فضای واقعی دارند می‌توانند یک ستاد انتخاباتی در فضای مجازی و بستر وب داشته باشند.

وی بیان داشت: قانون گذار سعی خود را بر این قرار داده است که تشریفاتی که قرار داده بسیار پر اهمیت باشد.

نادریان تصریح کرد: کاندیداها باید آدرس و دامنه مربوط به این سایت را با مشخصات و دامنه مربوطه همراه با آدرس و مشخصات را که تحت عنوان وب در حال فعالیت است و یا سکوهایی که به عنوان فعالیت در کنار این وبگاه رسمی فعالیت می‌کند با مشخصات و دامنه مربوطه همراه با آدرس و مشخصات اعلام کنند.