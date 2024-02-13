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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۴

معاون دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد:

راه اندازی ستاد در فضای مجازی برای نامزدهای انتخابات میسر شد

راه اندازی ستاد در فضای مجازی برای نامزدهای انتخابات میسر شد

یاسوج- معاون دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: راه اندازی ستاد در فضای مجازی برای نامزدهای انتخابات میسر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادریان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: قانونگذار در ماده ۷۸ اعلام کرده که کاندیداها علاوه بر ستادهای انتخاباتی که در فضای واقعی دارند می‌توانند یک ستاد انتخاباتی در فضای مجازی و بستر وب داشته باشند.

وی بیان داشت: قانون گذار سعی خود را بر این قرار داده است که تشریفاتی که قرار داده بسیار پر اهمیت باشد.

نادریان تصریح کرد: کاندیداها باید آدرس و دامنه مربوط به این سایت را با مشخصات و دامنه مربوطه همراه با آدرس و مشخصات را که تحت عنوان وب در حال فعالیت است و یا سکوهایی که به عنوان فعالیت در کنار این وبگاه رسمی فعالیت می‌کند با مشخصات و دامنه مربوطه همراه با آدرس و مشخصات اعلام کنند.

کد مطلب 6023401

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