لیست داوطلبان مجلس در ۹ حوزه انتخابیه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، ۷۴۸ نفر برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۹ حوزه انتخابیه مازندران ثبت نام کردند که ۴۶۳ نفر تأیید شدند و چهار نفر تاکنون انصراف دادند.

حوزه انتخابیه شهرستان‌های نکا، بهشهر و گلوگاه

مهدی ابراهیمی ورکلائی، بابک آزاد، علی ابوالحسنی، سمیه اتحاد، غلامرضا احمدی، حسن اسدزاده کلجاهی، قربانعلی اسمعیلی، محمدرضا امانی وامرزانی، امین بابایی اومالی، احمدعلی باقری، مهدی بالوئی، عبدالجواد توحیدی مقدم، سیده زهرا جعفرپور، کاظم‌علی حسینی، سیدمحمود حسینی اصل، مرتضی خدادادی سلوط، علی دست‌باز، رضا رضایی، حسین رضایی، محسن رضایی مهدیرجی، رادمهر رضوانی، رحیم رمضان اشرفی، محمدرضا ریاحی، مجتبی زارعی، غلامرضا شریعتی اندراتی، سعید صادقی، محمدمهدی صیامیان گرجی، ابراهیم طاهری برمائی، سیدنورمحمد عقیلی، صادق علی بی کی، هادی عموزاد، محمدرضا غلامی، علی فاضل اشرفی، سیدعبدالرضا فتحی کچپی، علی فولادی، سیداحمد قاسمی، کرم قلندری، محمداسماعیل لائینی، محبوبه محبتی، علیرضا محمدی تبار، اسماعیل محمودیان طزرئی، حسین منصوریان سرخگریه، سیدغلام‌رضا موسوی و سکینه خاتون نظام محله

حوزه انتخابیه شهرستان‌های ساری و میاندورود

مهدی آهنگری

جواد اصغری قاجاری

عباس الندانی

مجتبی امامی

فریدون امیریان

یونس آزرده ملک‌آبادی

عبدالرضا بابایی

علی بابایی بالادزایی

علی بابایی کارنامی

قباد باجلانی

میلاد بادله

مهدیه باقری قاجاری

روح‌الله بخشی سورکی

میلاد بنکدار گلخورانی

محسن بهشتی

علی بی طالبی

هادی پیش بهار

حسین توکلی

علیرضا جرگانی تیلکی

کوروش جعفری

ابراهیم حبیب زاده شیخ

میرکمیل حسینی ولشکلایی

سیدحسین حسینی

عباس حیدری

محمدعلی خدابخش صاحبی

محمودرضا خورشیدیان

علی اکبر دارابکلایی

عمار ذوالفقاری ملک آبادی

عبدالهادی رحمانی

یونس رحمانی

روفیا رحمانی خانقاهی

سیدمصطفی رحیمی

جعفر رشیدیان زرینی

سیدعلی اکبر رضایی طالشی

قربانعلی رضازاده تلوکلایی

محمدرضا رفاکار

رضی رفاه‌کار

منصورعلی زارعی کیاپی

علی زمان میرآبادی

عالیه زمانی کیاسری

محسن زندی

سیداکبر ساداتی بالاده‌ی

حسن سلطان پناه

سعید سلیمانی

عبداله سوادکوهی

سیداحمد شجاعی

سیدحبیب اله شریفی

حسین شهریاری

رضا شیرزادچناری

حسین صیادنیا

سیف اله طالبی زاری محله

عباس طیبی سودکلائی

قاسم عابدی طالب قشلاقی

حسن عباسی سورکی

حسن عبدی

محسن غلام نژاد

فائزه غلامی

فائقه غلامی

احمد غلامی قادی

علی غلامیان صلاحی

زیدالله کاظمی میانرودی

موسی‌الرضا کام‌جو

حسن کریمی چلمیانی

محمدعلی لیالی

علی محمودی

سیدرضا مسیبی

اسدالله مطلبی

غلامرضا مقامی راد

سیدشجاع موسوی الندانی

سیدمحمد موسوی سنگدهی

یحیی میار

جابر نجفی کرسامی

حسین نصوری

عابس نصیری

بدری هاشمی نسب

حسین وریجی

بهرام یزدان پناه اسرمی

علی‌اصغر یوسف‌نژاد

کوروش یوسفی ساداتی

مصطفی ییلاقی

حوزه انتخابیه شهرستان‌های قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی

هوشنگ آقایی انارمرزی

غلامرضا اور

بهمن ابراهیمی

قربانعلی ابوطالبی

نادعلی احسانی افراکتی

سیدعقیل ادیانی

ابراهیم اسدی بشلی

حسن اسماعیلی

رقیه امامی قرا

امید امانی مله

مرتضی امیری

احسان ایمانی افراکتی

سالار باوند

علی بخشنده کلاریجانی

فاطمه برزگرچالی

احمد بوداغی

خلیل اله بوداغی

یاسر بوداغی مالیدره

مرتضی جعفرزاده

یوسف علی جوانی قادی کلایی

علی حاجی پاشا

محمدحسن حسین‌زاده

ابراهیم حسین‌زاده ملک کلایی

سیدمحمدحسین حسینی

سیدهادی حسینی

حسین حسینی متانکلایی

سیدجواد حسینی کوهی خیلی

حمزه خلیلی سوادکوهی

بهنام داخته

عبدالرضا دادبود

سعید رحمتی

رحمت رزاقی

محمدکاظم رزاقی

فرهاد رستمعلی

مرتضی رشیدی سوادکوهی

میثم رضی دونچالی

کیوان رمضانی

راحله رمضانی انارمرزی

کامران زارعی نجارکلایی

حسن شریفی ولیلائی

سونیا صادقی

فرهنگ صادقی

محمدجواد صادقی قادیکلایی

حمیدرضا صبوری

محمد صمدنژاد

عمران عباسی عالی

ایمان عنایتی اسکندرکلایی

حمید غلامی اوریمی

میکائیل فرج‌پور کردآسیابی

مجید فرجی

رحیم فولادی سوادکوهی

دلاور فولادی قادی

سامان قاسمپور آلاشتی

حسین قاسمی

فرزاد قبادی

سیدمحسن قربانی

محمود قرنی

طاهری کریمی محلی

علی کشوری



محمد گرایلی

پرویز گرایلی

روح‌الله گرایلی درون‌کلا

علی گل‌پور گروی

مهدی مجرد خطیر

علی محرابی

بهروز محسنی

کیوان مرادیان کوچک‌سرایی

امیرساسان مظفری‌نژاد

حمید معصومی

مصطفی معلمی

موسی ملکی حاجیکلا

محمد مهدوی کارمزدی

سیدحسین موسوی طارسی

میرنبی موسوی طارسی

سیدفاطمه نبوی

سیدمحمدرضا نواب

سیدربیع هاشمی جویباری

اسرافیل یزدانی

یدالله یونسی

حوزه انتخابیه شهرستان بابل

فرامرز ابوالحسنی درونکلا

علی اصغری

حسین ابراهیم‌زاده بائی

احمد ارائیان

محمد افراشته

فرهاد امانی

سیدمصطفی اندیکلایی

الهه انوری

سیدعلی اصغر آقاجان‌زاده نوری

علیرضا آقاگل زاده

سعید آقایی نژاد فیروزجاء

محمدابراهیم بخشنده

سیدابراهیم بزرگ نژاد شیاده

جبار جوادی رمی

سیدامرالدین حجازی

علی حسن‌پور تیجی

حسن حسن نتایج صلحدار

سیدحسین حسینی بینی کلاً

محسن حلالخور میرکلائی

محمد حمزه

حسین حیدر قلی زاده بائی

محمد خردمندی

محمد خیرالله پورسرائی

رضا دماوندی خطیر

مجتبی رجبی کفشگر

عبدالرحیم رحیمی‌زاد امیرکلائی

سعید رضاپور کامی

اسماعیل رمضان تبارآرائی

مهدی زارعی سخویدی

مهدی سعادتی بیشه سری

رضا سهرابی

سیدحسین سیف‌اله پورلداری

علیرضا سیفی

علی شعبانی پور خردونی

ابراهیم شیرانی

عباس طالب‌زاده گردرودباری

سیدکامبیز طالبی احمدی

جمشید عباس زاده گنجی

محمد عبدی نژاد کشتی

عبدالعلی علی‌تبار لداری

جواد علیزاده

ام‌البنین علی نیا

بهروز غضنفری کفشگر

مرتضی فاضل‌زاده سوادکوهی

احمد فاطمی

فرهاد فرزادی

سمیه فریدی

محمود قنبری

رشید کردی نژاد

طاهر کلانتری

بهزاد کیانی ایمنی

ابوالفضل کیوان‌پور

عزت‌الله گرجی‌زاده

صدیقه گل‌بابازاده مقری

رحمان لطفی مرزناکی

حمید محمدنژاد حاجی

سیدعلی مهدی‌زاده

کاظم مهرعلی تبار فیروزجایی

سیدمحمد موسوی خطیر

سیدمرتضی موسوی مجد

سیدتقی میرحسینی ارچی

علیرضا میرزانژاد

مصطفی نامدار بابلی

شیدا نباتی بابلی

علی نبی‌زاده اطاقسرا

محمدرضا نجار درونکلایی

حمزه نصرالله پور

الهام نیری آهنگر

بهمن وهاب‌زاده گردرودباری

حوزه انتخابیه شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار

حسن بابازاده لهی

مهدی بادی کناری

علی اصغر باقرزاده

فضل‌الله پورحسین باقری

علی پورصادق کردی

فاطمه تقی نژاد

عبدالله جعفری

محمدباقر حسنی ابهری

سیدجعفر حسینی

حسین حمیدی کناری

محسن خبازی کناری

علی داغمه‌چی فیروزجایی

علیرضا رحیمیان

محمد سلیمانی ورکی

هومن شریفی

احمد صفرپور کریمی

علی محمد عابدینی فرمی

سیدحامدعلوی نژاد

انصار قلی پور

حامد کریمی فیروزجایی

ابوالقاسم گرجی مهلبانی

علی محسن‌زاده اسی

محمودرضا محمود بابویی

رضی‌الدین محمودی

بهروز ملکی

علی ملکی

ناصر مهدی‌پور

محمدرضا نادری

نقی نبی زاده

سیدابوالفضل نورانی

سیدحسین هاشمی سوته

هادی هاشمیان

سیدرضا واجدی روشن

محمدعلی ورزی درونکلا

حوزه انتخابیه شهرستان‌های نور و محمودآباد

مصطفی احمدی

رحیم اخوان آریج

رضا اسدی

ابراهیم اسماعیلی

جهانگیر اسماعیلی

مهدی اسماعیلی

اسحاق امیری اندی

مرتضی برزگر

مجتبی تجاسم

پریسا تنکابنی

فاطمه حسن‌پور

سیدعباس حسینی‌نژاد

علیرضا حکمتی

تقی خادمی

حسینعلی خاک پور

حمیدرضا خداپرست

سعید خسروی

مهدی دریایی

اسلام دست‌گذار

افراسیاب رضایی

محمدرضا سالار

شمس‌الله شالی‌گر

حسین شوشتری

علی شیخ اعظمی

انوشیروان علاء

زهرا غلامحسین پور

ولی الله فرزانه

عبدالوحید فیاضی

سعید کاظمی

عادل لمعانی

سیف‌الله محمدی

فرج‌الله مداحی

جواد مسعودی

محمود مشایخ فیروزکلایی

رقیه معصومین

ستار مقصودی

سید روح‌الله موسوی

حسین ناطق نوری

حسین نورانی

شمس الدین نوری نجفی

سیدمحمود هاشمی

غلامرضا یزدانی

حسین یوسفی



حوزه انتخابیه شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت

امین‌الله آزادیان دلسمی

مریم بائوج لاهوتی

کامران پولادی

احمد تونی فیروزکلا

مهدی حسن نیا

سیدرسول حسینی

سعید حق‌پرست



امیر خداداد همدانی

مصطفی خزایی کوهپر

جواد درویش

صفی‌الله درویش

اسفندیار دلیر ناتری

محمد زند کریمی

حسین سلیمان گرمابکی

رحیم شمس ناتری

صادق شیرجنگ

علی عبادی

نعیمه عبدی

تورج علی نیا

رضا علیخانی کوشکک

جواد متاجی نیم ور

عین‌الله متاجی نیموری

محمدعلی محسنی بندپی

محسن مختاری

قربانعلی مشایخ کردکلا

سیدطاهره موسوی میرکلایی

امیررضا میری

سیدمحمود نوراشرف‌الدین

رحمت یوسفی پور



حوزه انتخابیه شهرستان‌های تنکابن، رامسر و کلاردشت

مصطفی جنت فریدونی

سید شمس‌الدین حسینی

فرهاد خانه کشی

عطاالله رفیعی

بهروز رئوفی

علی اکبر سبزیان

عباس شاه منصوریان

مرتضی شعبانی نژاد

علی شمس

محمدحسین صفرنوری

زهرا قربانی نیا

جعفر کربلایی زاده

جمشید لاکتراش شمسی

نبی الله لهراسبی نیچکوهی

سجاد مجرد

روح‌الله محمدزاده

سیدخسرو مدنی

کبری مسکینی

سیدموسی معافی مدنی

علی نقی مقدم

سیدمحمدرضا مؤمنی

صفرعلی نصیری

محسن نوش آذر

علیرضا یکرنکی سندی

حوزه انتخابیه شهرستان آمل

یعقوب آذرگشت

رحمت الله آزاد

سیدامین ابرار

روح الله اسلامی

علی اسلامی

سیدمصطفی اسماعیلی

احمد اشرف پور

مهران بابایی

ابوالفضل بادپا

حسین باغبان گتابی

سعید بهزادی

محمدباقر تورنگ

سمیه توسلی کجانی

سیدحمزه جلالی

علی اصغر حاتمی راد

رضا حاجی‌پور

زینت حسنی

قنبر حسین پور

عارف حسین پور نشلی

سیدمهدی حسین‌نژاد

سیداحمدعلی حسینی

سیدصادق حسینیان

سیدحسن حسینیان

علی حیدری

مجتبی خان محمدی اطاقسرا

میرزا علی درویشی

مرتضی رحمانی

حسین علی رمضانی

قاسم روح الله زاده اندواری

احمدعلی شکری

کریم شکری

حسن صائمی

جواد صلواتی

محسن عباسی

اصغر علیزاده

سجاد عمرانی

بهروز عیسی زاده

جابر فتحی

حمید قلی پور نوا

رضا متولی

مصطفی محمدیان

حسین محمدیان

عباس مرادی

مهدی مهدوی

مصطفی مهدی نژاد نوری

محمد نعمتی چاری

یحیی یوسف پور

یوسف علی یوسفی

مازندران ۹ حوزه انتخابیه و ۱۲ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.