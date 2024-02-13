به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا طالبی امروز سه شنبه در جلسه ستاد عفاف و حجاب استان با تشکر از حماسه آفرینی ملت ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بیان داشت: مردم مسلمان ایران همیشه در بزنگاه‌ها با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، از نظام جمهوری اسلامی ایران به خوبی پشتیبانی کرده‌اند و هیچ گاه کم کاری مدیران را به حساب نظام نگذاشته‌اند.

وی با تاکید بر این نکته که همه مسئولان باید برای کاهش مشکلات تلاش کنند، افزود: هیچ شکی نداریم که مردم پر شورتر از مناسبت‌های ملی و مذهبی و انتخابات گذشته، در ۱۱ اسفند در انتخابات شرکت خواهند کرد.

به گفته وی هرچند در خصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه در گذشته اقدامات خوبی انجام شده است، اما مطلوب نیست و هنوز دغدغه‌های در زمینه کشف حجاب و بد حجابی در جامعه وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: همه ما از نظر عرفی، شرعی و قانونی در این باره مسئول هستیم و مقام معظم رهبری از عدم رعایت حجاب به عنوان حرام شرعی یاد کرده‌اند و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

طالبی تصریح کرد: ابتدا با انجام اقدامات فرهنگی باید مانع از بی حجابی در جامعه شویم و اگر کسانی بر تخلف خود اصرار کردند، باید بر اساس قوانین موجود با آنها برخورد شود.

وی با اشاره به این که از ظرفیت بسیج و انتظامی استان در این خصوص باید استفاده شود، افزود: در صورتی که هم استانی‌ها با ۱۱۰ در این زمینه تماس بگیرند، در کمترین زمان ممکن باید مأموران انتظامی در مکان مورد نظر باید حضور پیدا کنند.

معاون استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: ضوابط مربوط به عفاف و حجاب هرچند توسط اصناف استان رعایت می‌شود اما بعضی از مراجعه کنندگان آن را رعایت نمی‌کنند.

طالبی با ذکر این نکته که برنامه‌های آموزشی بسیار خوبی در این باره در خراسان جنوبی برگزار می‌شود، گفت: باید زمینه برگزاری این برنامه‌ها برای کسانی که این موارد را کمتر رعایت می‌کنند، فراهم شود.

به گفته وی اگر با ۹۹ درصد مردم استان در این خصوص صحبت شود، می‌پذیرند و از جشن‌های شهرداری هم که تعداد خوبی از جمعیت خاکستری در آنها حضور دارند، با بهره‌گیری از سخنران‌های متبحر در این خصوص در حد ۱۰ دقیقه، نهایت استفاده باید شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی خواستار برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برای بررسی طرح‌ها و ایده‌های ارائه شده توسط آنها شد و افزود: تأمین اعتبار برای طرح‌ها و ایده‌های دارای قابلیت اجرا باید انجام و بعد از سه ماه گزارش در این خصوص ارائه شود تا در جلسه‌ای از بهترین طرح‌های اجرا شده، تقدیر شود.

وی اظهار داشت: یکی از مسئولان کشوری با حضور در دانشگاه بیرجند، از فضای نسبی حاکم بر این دانشگاه در زمینه عفاف و حجاب اعلام رضایت کرد و انتظار ما این است که در همه مکان‌ها از دانشگاه گرفته تا دستگاه‌های اجرایی، بیمارستان‌ها، معابر سطح شهر و پارک‌ها و تفرجگاه‌ها ضوابط عفاف و حجاب رعایت شود.

وی با تاکید بر ضرورت استمرار فعالیت تیم‌های امر به معروف و نهی از منکر، گفت: ورزش و جوانان با نظارت دقیق بر کار باشگاه‌های ورزشی باید با افراد خاطی برخورد کند و در صورت تداوم تخلف نسبت به تعطیلی و پلمپ باشگاه مورد نظر باید اقدام شود.

به گفته وی در زمان صدور مجوز توسط درگاه صدور مجوز کسب و کار باید از انتظامی و دستگاه‌های امنیتی استعلام لازم گرفته شود که البته باید راهکاری برای انجام این کار با توجه به شرایط موجود پیش بینی شود.

وی با بیان این که در این زمینه با وزارت کشور باید مکاتبه شود، از ابلاغ طرح سالم سازی محتوای عفاف و حجاب خبر داد و گفت: بسیاری از مواردی که در این طرح آمده است، در استان در حال اجرا است.

وی با بیان این که بعضی از دستگاه‌ها در این حوزه در حد تکلیف خود عمل می‌کنند، خاطرنشان کرد: در سه نقطه شهر بیرجند میدان ابوذر، سجاد شهر و یک نقطه دیگر تبلیغ مربوط به خرید موهای های بلند زنان شده است که با هماهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی باید اقدام لازم در این زمینه انجام شود.

طالبی تاکید کرد: طرح‌های ابلاغ شده کشوری در این حوزه برای اجرا در استان باید تأیید فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی را داشته باشند.

وی همچنین خواستار مکاتبه دبیرخانه این ستاد با اداره کل حمل و نقل جاده‌ای استان برای برخورد با عدم رعایت حجاب در بعضی از اتوبوس‌های بین شهری و توقف چند روزی این اتوبوس‌ها و تذکر به شرکت‌های مورد نظر شد.