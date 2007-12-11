فاصله از تفکرات خودی به نفع هیچ کس نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مجتبی ثمره هاشمی شامگاه دوشنبه در جمع دانشجویان اصولگرا در همایش روز دانشجو خاطر نشان کرد: در عرصه های اقتصاد، سیاست، دیپلماسی داخلی و حتی در انتخابات از تفکرات خودی فاصله گرفته ایم اما خوشبختانه رئیس جمهور پایگاه متکی بر اندیشه های ناب اسلامی را محور برنامه های خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: رئیس جمهور در روابط بین المللی خود یک تعامل اثرگذار را به عنوان برنامه خود قرار داده است که یکی از این موارد نقد است و بر اساس نقد قصد ایجاد تحول در عرصه های مختلف را دارد.

ثمره هاشمی خاطر نشان کرد: صلح تنها در زمانی برپا خواهد شد که بر پایه عدالت محوری، توحید، مهرورزی و حفظ کرامات انسان باشد و اگر به این امرمعتقد باشیم می توانیم هر سیستم بین المللی را به نقد اساسی بکشیم.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور بر همین پایه توانست شورای امنیت را به نقد بکشد چون نظام حاکم بر شورای امنیت عدالت را نقض می کند که این موضوع خود عامل تبعیض و تحقیر است و زمانی که عدالت و مهرورزی نباشد کرامات انسانی زیر سئوال می رود.

مشاور ارشد رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه چرا احمدی نژاد همه ساله به نیویویورک می رود، گفت: یکی از دلایل این موضوع است که او در این مجالس حرفهای نوینی می زند و می خواهد آنها را به گوش جهانیان برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به یکی از دانشجویان در مورد اینکه چرا تا کنون به دنبال مذاکره با ملت آمریکا نرفته ایم، یادآور شد: اساس مذاکرات آمریکا بر فشار استوار شده است و منطق و استدلال در مذاکرات آمریکا جایی ندارد بنابراین فرصت مذاکره با ملت باقی نمی ماند.

وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران تا کنون پیشنهادی برای مذاکره با آمریکا نداشته است و پیشنهاد اولیه از سوی دولت عراق بوده است و دولت عراق نیز اعتقاد داشت در مذاکرات باید یک هم افزایی به وجود آید و ایران در کنار عراق قرار بگیرد و با آمریکا مذاکره کند.

ثمره هاشمی افزود: سیاست ایران برای دولت عراق نیز روشن است که حفظ انسجام، خروج آمریکاییان از عراق و ارتقای امنیت عراق از جمله اهداف جمهوری اسلامی ایران در این کشور است.

وی با اشاره به اینکه دولت عراق جوشیده از متن ملت عراق است، یادآور شد: هر چند که آمریکاییان به این امر علاقه ندارند اما این ملت باید تقویت شود و تعاملات ایران و عراق نیز در این راستا مثبت و موثر بوده است.

ثمره هاشمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به یکی از حضار در خصوص توجه بیش از حد دولت به بنگاه های زود بازده و اینکه این عامل باعث تورم در کشور می شود، یادآور شد: تنها رقمی حدود دو درصد از سهم بانکها متعلق به بنگاه های زود بازده است که این رقم ناچیزی است و همچنین بعد از بررسیهای به عمل آمده توسط دولت به این نتیجه رسیده ایم که 95 درصد از این وامها در جای خود کار شده است که رقم خوبی است.

مشاور ارشد رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برنامه دولت برای مقابله با تهاجم فرهنگی در کشور خاطر نشان کرد: اصلاح سینما، تصاویر، دانشگاه ها، تئاتر و .. می تواند در کشور تحول ایجاد کند.

این مسئول خروج برخی از دانشجویان از کشور را از دلایل تهاجم فرهنگی دانست و گفت: احمدی نژاد برای اصلاح این موضوع نیز برنامه های جامع و کاملی را دنبال و مطرح کرد.

وی یکی دیگر راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی را در تقویت دستگاه هایی نظیر سازمان تبلیغات، سازمان فرهنگ و ارتباطات دانست.

ثمره هاشمی نقش جنبش های دانشجویی را در پیشبرد فعالیتهای فرهنگی کشور بسیار موثر و ثاثیر گذار بیان کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به یکی از حضار پیرامون فعالیت برخی از گروه های سیاسی گفت: گروه های سیاسی و فعالیت آنها در دانشگاه ها یک واقعیت است و همه دارند کار خودشان را می کنند و دولت نیز باید در این زمینه کار کند و البته در این عرصه گامهای سریعتر و موثرتری را بردارد.

وی همچنین به فعالان جنبش های دانشجویی پیشنهاد کرد تا در عرصه سفرهای استانی احمدی نژاد تحقیق کنند و این موضوع را به صورت یک تز و تحلیل مطرح نمایند.