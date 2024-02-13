به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از اتوبوس‌های سیار آموزشی پلیس راهور و راه استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در اصلاح رفتارهای ترافیکی، موضوع آموزش است و امروزه این تفکر که تمام اصلاح رفتارها باید مبتنی بر اقدامات سلبی باشد پذیرفتنی نیست و معتقدیم بخش عمده‌ای از این کار را می‌توان در قالب اقدامات آموزشی و فرهنگی انجام داد.

وی با تحسین اقدام ابتکاری پلیس راهور و راه استان اصفهان در راه اندازی اتوبوس سیار آموزشی افزود: از اتوبوس‌های مذکور با طراحی جذاب و منحصر به فردی که دارند برای آموزش کاربران آسیب پذیر ترافیک که در معابر شهری، در محورهای مواصلاتی خارج از شهرها، در مناطق روستایی و در مناطق مسکونی که در بین راه وجود دارند و همچنین مدارس حاشیه راه استفاده می‌شوند.

رئیس پلیس راهور فراجا اضافه کرد: کاربران آسیب‌پذیر ترافیک شامل دانش‌آموزان، موتورسواران، رانندگان ماشین آلات کشاورزی و کاربران ترافیک ساکن در حاشیه محورهای روستایی هستند که آموزش آنها کار بسیار سخت و دشواری بود اما با این ابتکار جدید در پلیس راهور و راه استان تمامی این کاربران را می‌توان به راحتی تحت آموزش قرار داد.

وی ادامه داد: من مطمئن هستم که این طرح در کاهش آسیب پذیری کاربران ترافیک موفق عمل خواهد کرد و بنابراین باید مسئولان امر را در واقع تشویق و مجاب کنیم که بیایند در زمینه تولید و گسترش این اتوبوس‌ها سرمایه گذاری و هزینه کنند و این الگوی موفق را در تمام استان‌ها و حتی تمام شهرستان‌های کشور گسترش دهیم.

سردار حسینی عابران پیاده و موتورسواران را ۲ نمونه از کاربران آسیب پذیر حوزه ترافیک برشمرد و گفت: متأسفانه حجم قابل توجهی از آمار جان باختگان حوادث رانندگی را این ۲ گروه از کاربران ترافیک به خودشان اختصاص می‌دهند که باید اقدامات آموزشی و فرهنگی خود را بر روی این کاربران بیشتر متمرکز کنیم.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به موفقیت‌های کسب شده در زمینه کاهش جان باختگان حوادث رانندگی گفت: براساس پارامترهایی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده یعنی براساس هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و براساس هر یک میلیارد کیلومتر پیمایش باید وضعیت ما نسبت به سال ۸۵ و ۸۶ که بالغ بر ۲۷ هزار کشته داشتیم امروز با آن ضرباهنگ و با این افزایش جمعیت و افزایش وسایل نقلیه که در کشور داریم باید با عدد حدوداً بالای ۴۵ هزار کشته در سال مواجه می‌شدیم.

سردار حسینی عنوان کرد: اینکه امروز توانستیم عدد کشته‌های حوادث رانندگی در سال را در رنج ۱۷ و ۱۸ هزار نفر تثبیت کنیم خود یک قدم بزرگی است ولی باز هم این رقم برای کشور ما زیاد است و باید تا می‌توانیم میزان جان باختگان حوادث رانندگی را کاهش دهیم و کاهش این عدد هم با هماهنگی همه دستگاه‌های متولی میسر است و در صدد هستیم که با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور و یک کار هم افزا به این توفیق دست پیدا کنیم.