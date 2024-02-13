اردوهای راهیان پیشرفت برای جوانان ایلام تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسبحان حسنی ظهر سه شنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان با تبریک اعیاد شعبانیه بیان داشت: دستگاههای اجرایی استان در دومقوله اردوهای راهیان پیشرفت و برنامه گفت و شنود با جوانان فعال باشند.
وی افزود: برخی از دستگاهها در این دو موضوع خوب عمل کرده و انتظار است دستگاههای دیگر هم پایکار بیایند و اقدامات انجام شده در این زمینه را در جلسات آینده گزارش دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در ادامه بیان داشت: دستگاههای اجرایی استان ظرف ۳ روز آینده نسبت به معرفی جوانان برتر در زمینههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقدام نمایند تا در نهایت با برگزاری جشنواره برتر جوانان، نسبت به معرفی جوانان برتر استان اقدام شود.
حسنی در ادامه از دستگاههای اجرایی استان خواست نسبت به تشکیل بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی جوانان توانمند در سطح استان برای خدمادت هی بهتر به جامعه هدف اقدام نمایند.
معاون استاندار ایلام با قدردانی از ارائه تسهیلات صندوق کارآفرینی به جوانان برای ایجاد اشتغال در استان، گفت: از طریق این صندوق ۱۱۳ میلیارد تومان در قالب ۴۸۲ فقره تسهیلات برای ایجاد اشتغال به جوانان پرداخت شده است.
وی همچنین با اشاره به انتصاب مشاور استاندار ایلام در امور جوانان یادآورشد: اقدامات خوبی در حوزه جوانان در طی این مدت انجام شده که امید است ضمن استمرار این برنامهها، خلأهای حوزه جوانان برطرف شود.
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