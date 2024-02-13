هواشناسی اصفهان هشدار سطح نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان ظهر امروز با صدور هشدار سطح نارنجی درباره تقویت فعالیت سامانه بارشی اعلام کرد که از عصر پنجشنبه تا اوایل روز شنبه (۲۶ تا ۲۸ بهمن) بارش باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات برف، وزش باد شدید موقت، برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد گرمسیر رگبار و رعد و برق و احتمال تگرگ، کولاک برف موقتی، کاهش نسبی دما، مه آلودی و کاهش دید مناطق مختلف استان را فرا می‌گیرد.

بنا بر اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان اصفهان، شدت فعالیت این سامانه بارشی در مناطق غربی و جنوبی به ویژه اسلام آباد موگویی، بویین و میان دشت، سمیرم، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، آران و بیدگل، شهرضا، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، گلپایگان، لنجان (زرین شهر) پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نسبت به احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و هوایی و ریلی، یخ‌زدگی و لغزندگی زمین در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف، انسداد گردنه‌های مسیرهای برف‌گیر، احتمال کولاک برف موقتی، آب‌گرفتگی معابر و مسیل‌ها و رودخانه‌ها، کاهش شعاع دید به واسطه گرد و خاک یا مه آلودی، احتمال سقوط اشیا و سقوط از ارتفاع طی این مدت هشدار داده و توصیه کرده است که هم استانی‌ها از سفرهای غیر ضروری به ویژه در گردنه‌های برف گیر بپرهیزند.

در اطلاعیه هواشناسی استان اصفهان همچنین بر لزوم مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی در مناطق سردسیر، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، پرهیز از فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها و آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در گردنه‌ها و نقاط سردسیر و صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی تاکید شده است.