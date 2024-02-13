مدرسه برکت در نائین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فتحی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اداره‌کل نوسازی مدارس استان اصفهان در دهه فجر امسال تعداد ۳۰ پروژه آموزشی را با ۱۵۵ کلاس با اعتبار ۱۹۸ میلیارد تومان با مساحت ۲۱۵ هزار مترمربع تحویل دانش آموزان استان اصفهان داده است. همچنین در کنار این پروژه‌ها، تعداد دو هزار و ۸۰۰ کلاس در مدارس استاندارد سازی شده است که هزار و ۲۰۰ کلاس آن مربوط به سال جاری است که بخشی از آن تحویل دانش آموزان داده شده است.

وی با اشاره به سفر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به نائین افزود: مدرسه پسرانه برکت شهر بافران در جریان سفر مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و جمعی از مسئولان شهرستان نائین با اعتبار نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: بخشی از هزینه این پروژه خاص در شهر بافران به کمک بنیاد برکت زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بخش دیگر از منابع دولتی تأمین شده است.

وی افزود: این مدرسه دارای ۶ کلاس آموزشی، کارگاه فناوری، آزمایشگاه، سالن چند منظوره با مساحت ۷۵۰ مترمربع و ۱۹۰ متر مربع دیوارکشی و هزار و ۸۰۰ مترمربع محوطه سازی است.

فتحی خاطرنشان کرد: در کنار این مدرسه در شهر بافران، خیر بزرگواری ساخت ۱۰۰ درصد یک مدرسه ۶ کلاسه را آغاز کرده است که امیدواریم در سال ۱۴۰۳ شاهد تحویل آن به دانش آموزان عزیز بافران باشیم.