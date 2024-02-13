به گزارش خبرنگار مهر، فرشید زرگوش ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر در فرآیند تغییر حوزه توسط کاندیداها هستیم، تصریح کرد: در حوزه انتخابیه ایلام ۲ نفر متقاضی به حوزه ایلام هستند و در حوزه دهلران هم ۶ نفر درخواست داده‌اند که به حوزه‌های دیگر خارج از استان تغییر حوزه بدهند که این افراد باید صلاحیت‌شان مجدد مورد بررسی قرار گیرد که در صورت تایید می‌توانند به رقابت خود در این عرصه ادامه دهند.

زرگوش از اضافه شدن تعداد ۸۰ صندوق اخذ رای به تعداد صندوق‌ها خبر داد و گفت: امسال بیش از ۶۳۳ صندوق اخذ رای در استان آماده‌ی دریافت آراء مردم در روز انتخابات است تا مردم به راحتی دسترسی پیدا کنند و روند اخذ رای تسهیل شود.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری با بیان اینکه از مجموع شعب، ۳۴۴ شعبه شهری و ۲۸۹ شعبه روستایی است، ادامه داد: دست اندرکاران امر انتخابات برای برگزاری پرشور و رقابتی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند آماده هستند.