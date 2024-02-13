نشست روسای ادارات نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نشست روسای ادارات نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مناطق دانشگاه آزاد اسلامی با حضور سید جواد آل یاسین رییس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد بندرعباس برگزار شد.

آل یاسین در این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر انقلاب اسلامی، این ماه را ماه تجدید بیعت با ولایت و حرکت بر محور مهدویت و حجت خدا دانست و گفت: انتظار برای تحقق فرج آقا امام زمان (عج) از مهمترین مسائلی است که بر محور تقوی شکل می گیرد و هرکس باید به قدر دانایی خود در این مسیر خطیر گام‌های بزرگ و مثبتی بردارد.

وی انقلاب اسلامی را زاییده و ادامه اندیشه های اسلام ناب محمدی دانست و افزود: خداوند به واسطه نظام اسلامی مقتدر، نعمت های بیشماری را برای ایرانیان ارزانی کرد و امروز ما باید با انجام درست تکالیف فردی و اجتماعی در تقویت نظام اسلامی کوشا باشیم و خداوند را به پاس این توفیقات بزرگ شاکر و قدردان بوده و در جهت هدف الهی که همان عدالت گستری و حرکت در محور سعادت و تقواست، بیش از پیش کوشا باشیم.

مسعود صانعی معاون نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست ، فعالیت های ارزیابی، نظارت و رسیدگی به شکایات را بسیار مطلوب و قابل تقدیر دانست و گفت: با وجود مدیریت های توانمند در راس استان ها و همکاری همه جانبه همکاران در واحد ها و مراکز دانشگاهی حرکت رو به رشد این دانشگاه بر محور توسعه بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

محمد حسین رنجبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان نیز در ابتدای این نشست با اشاره به خدمات دانشگاه آزاد اسلامی در طول انقلاب گفت: دانشگاه آزاد اسلامی خود مولود انقلاب است و تا کنون خدمات ارزشمندی را به عنوان یک دانشگاه مساله محور در کشور ارائه داده است.