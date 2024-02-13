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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

فرمانده انتظامی چالوس:

باند ۱۱ نفره شرکت های هرمی در چالوس متلاشی شد

باند ۱۱ نفره شرکت های هرمی در چالوس متلاشی شد

چالوس- فرمانده انتظامی چالوس از انهدام یک باند شرکت های هرمی در چالوس و دستگیری ۱۱ نفر از اعضا آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سلیمانی در تشریح این موضوع گفت: با مراجعه احدی از شهروندان از استان خراسان رضوی به پلیس فتا شهرستان مبنی بر اینکه در سایت دیوار با آگهی استخدام با حقوق و بیمه مناسب روبرو شدم و پس از تماس با فرد آگهی دهنده که به آدرس شهرستان چالوس بوده راهی این شهرستان شدم.

وی ادامه داد: پس از دیدار و صحبت با فرد مورد نظر مرا به منزلی واقع در یکی از مناطق ویلایی برد و پس از اینکه متوجه شدم موضوع کلاهبرداری است با ترفندی توانستم از آنجا خارج شوم.

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس تصریح کرد: مأموران پس از تحقیقات به عمل آمده و هماهنگی قضائی موفق به شناسایی منزل شدند و پس از ورود ۱۱ نفر مرد در منزل مشغول به فعالیت در زمینه کلاهبرداری به شیوه وشگرد شرکت‌های هرمی بودند را دستگیر کردند.

وی افزود: از این افراد تعدادی گوشی موبایل و جزوات آموزشی جهت عضوگیری شرکت‌های هرمی کشف شد و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شدند.

کد مطلب 6023453

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