کشف ۷۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر فرشید، صبح سه شنبه ۲۴ مهرماه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با ماه‌های پایانی سال طرحی به منظور مقابله با عاملان قاچاق کالا با محوریت پلیس امنیت اقتصادی به اجرا در آمد.



وی بیان داشت: در این طرح ۳ روزه بر اساس اقدامات اطلاعاتی قبلی و همچنین با استقرار شبانه روزی همکاران انتظامی در مبادی ورودی و خروجی استان در مجموع ۱۰۹ دستگاه خودروی شوتی و۳۲ خودروی سنگین توقیف و در بازرسی از آنها انواع کالای قاچاق شامل فرآورده‌های نفتی، پوشاک، احشام، سیگار و دیگر کالاهای اساسی کشف شد.



فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این اقلام را بیش از ۷۱ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال برآورد کردند، بیان داشت: در این خصوص ۱۷۳ فقره پرونده برای ۱۷۷ متهم تشکیل و تحویل مراجع قضائی شد که در این رابطه از شهروندان می‌خواهیم هرگونه خبر در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی را به شماره ۰۹۶۳۰۰ سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند