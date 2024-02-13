کشف ۷۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر فرشید، صبح سه شنبه ۲۴ مهرماه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با ماههای پایانی سال طرحی به منظور مقابله با عاملان قاچاق کالا با محوریت پلیس امنیت اقتصادی به اجرا در آمد.
وی بیان داشت: در این طرح ۳ روزه بر اساس اقدامات اطلاعاتی قبلی و همچنین با استقرار شبانه روزی همکاران انتظامی در مبادی ورودی و خروجی استان در مجموع ۱۰۹ دستگاه خودروی شوتی و۳۲ خودروی سنگین توقیف و در بازرسی از آنها انواع کالای قاچاق شامل فرآوردههای نفتی، پوشاک، احشام، سیگار و دیگر کالاهای اساسی کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این اقلام را بیش از ۷۱ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال برآورد کردند، بیان داشت: در این خصوص ۱۷۳ فقره پرونده برای ۱۷۷ متهم تشکیل و تحویل مراجع قضائی شد که در این رابطه از شهروندان میخواهیم هرگونه خبر در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی را به شماره ۰۹۶۳۰۰ سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند
کرمان - فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۷۱ میلیارد و۸۲۹ میلیون ریال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر فرشید، صبح سه شنبه ۲۴ مهرماه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با ماههای پایانی سال طرحی به منظور مقابله با عاملان قاچاق کالا با محوریت پلیس امنیت اقتصادی به اجرا در آمد.
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