به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با بیان اینکه این کارخانه نقش مهمی در تأمین فرآورده‌های گوشتی استان دارد اظهار داشت: این کارخانه با زیربنا ۲ هزار متر مربع در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی بوشهر راه‌اندازی شده است.

نوذر منفرد حجم سرمایه‌گذاری این طرح را ۴۵ میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: در اجرا این طرح ۱۵ میلیارد تومان از محل تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه پرداخت شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر ظرفیت سردخانه این کارخانه را هزار و تن دانست و تصریح کرد: این سردخانه شامل پنج سالن ۲۰۰ تنی زیر صفر درجه و ۲ سالن بالای صفر درجه، تونل انجماد زیر ۴۰ درجه است.

وی ظرفیت ذخیره این کارخانه را هزار تن گوشت و ۳۰۰ تن محصولات و فرآورده‌های پروتئینی دانست و بیان کرد: در مجموع ۶۵ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول کار شده‌اند.

منفرد، بسته‌بندی گوشت گاو و گوساله به ظرفیت ۸۰۰ تن، گوشت دام سبک ۲۰۰ تن، و سردخانه یک‌هزار و ۳۰۰ تن را از مزیت‌های این کارخانه صنعتی دانست.