شبکه های جمع آوری فاضلاب بازرسی و سمپاشی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خانی در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور بازرسی و بازدید از آدمروهای شبکه فاضلاب در سطح استان و برای بررسی وضعیت سازهای و بهرهبرداری منهولها، ثبت عیوب احتمالی، رفع آنها و حصول اطمینان از سالم بودن تأسیسات، در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و همچنین سمپاشی آدمروها برای مبارزه با حشرات و جوندگان و ارتقای سطح بهداشت عمومی براساس برنامه زمانبندی و دورهای، ۲۵ هزار و ۹۸۶ آدمروهای تأسیسات فاضلاب مورد بازرسی فنی، رفع عیب و سمپاشی قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: این عملیات در ۱۰ ماهه سال جاری و با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال انجام شد.
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