آذربایجان غربی و کردستان از امن ترین استان های کشور محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر پورجمشیدیان ظهر سه شنبه در آئین تکریم مقام پاسدار در ارومیه با تبریک سالروز میلاد حضرت امام حسین (ع) افزود: هم اکنون آذربایجان غربی و استان کردستان از امن ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود و امنیت حاکم در شمال غرب و غرب کشور زمینه توسعه مناطق محروم را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه نهادینه کردن ارزشهای دوران دفاع مقدس و آرمان‌های شهدا موجب استمرار و ماندگاری راه شهدا می‌شود، اضافه کرد: پاسداری از نظام اسلامی برعهده تمام نیروهای مسلح اعم از ارتش و نیروی انتظامی و سایر نیروهای نظامی است و امنیت توسط تمام این نیروها حاصل می‌شود.

سردار پورجمشیدیان با قدردانی از حماسه آفرینی مردم استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال ادامه داد: در ۲ استان آذربایجان غربی و کردستان شهروندان با حضور گسترده خود حماسه بزرگی را خلق کردند و ادامه این حماسه آفرینی را در پای صندوق‌های رأی خواهیم داشت و به دشمنان نشان خواهیم داد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: طبق گزارش‌های دریافتی حضور مردم در برخی نقاط در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن امسال بسیار پرشکوه بود که نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری داشت.

سردار پورجمشیدیان گفت: مسؤولان لازم است این اقدام و همت مردمی را قدر نهاده و با خدمت رسانی دولت را در توسعه مناطق محروم یاری دهند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این آئین با بیان اینکه پاسداران مایه افتخار و اقتدار ایران اسلامی هستند و پشتیبانی از آنان وظیفه همه ماست، اظهار کرد: پاسداران در راه صیانت از دین جام خود را نثار می‌کنند، همان گونه که اباعبدالله الحسین (ع) جانشان را فدای دین کردند.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی اضافه کرد: دین به قدری دارای اهمیت است که برای حفظ آن لازم است جان را فدا کرد که امام حسین (ع) در این خصوص لحظه‌ای تردید نکرد و به همین خاطر ایشان را پاسدار دین مبین اسلام می‌دانند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی ادامه داد: انسان باید بیش از هر چیزی برای دین خود ارزش قائل شود که ائمه اطهار (ع) سردمدار این امر بودند.

حجت الاسلام قریشی اظهار کرد: پاسداران انقلاب اسلامی در برهه کنونی با تبعیت از امام حسین (ع) در حمایت از مقام معظم رهبری و اقتدار کشور هرگز میدان را خالی نکرده‌اند و همواره در صحنه بوده‌اند که باید قدردان این جانفشانی آنان بود.