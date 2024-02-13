سپاه نیروی مردمی و یک جریان نظامی مقتدر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر سه‌شنبه در آئین تکریم از مقام پاسدار در ارومیه با بیان اینکه سپاه در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و دفاع از مرزهای ایدئولوژیک موفق بوده است، افزود: سپاه در عرصه‌های آبادانی و پیشرفت همزمان با صیانت از مرزهای ایران اسلامی و انقلاب کارنامه درخشانی داشته است.

وی اظهار کرد: محرومیت روستاهای استان از آب شرب بهداشتی مهمترین دغدغه دولت سیزدهم است و جهاد آبرسانی توسط مسؤولان کشوری و استانی و با همراهی سپاه رقم خورده است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به خدمات محرومیت زدایی سپاه ادامه داد: بسیج سازندگی در هر جایی از کشور که مشکلاتی وجود داشته و در عرصه‌های مختلف از مدرسه سازی گرفته تا ساخت مسکن، جاده و آبرسانی به روستاهای محروم فعالیت داشته است.

معتمدیان با اشاره به اقدامات تروریستی دشمنان انقلاب اظهار کرد: به رغم تمام کارشکنی‌ها سپاه مقتدر در دفاع از آرمان‌های انقلاب و ارزشهای اسلامی در میدان است.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: رژیم غاصب صهیونیستی و جنایت‌های آنان محکوم بوده و کشتار زنان و کودکان مظلوم غزه نشانه ذلت رژیم صهیونیستی بوده و بیانگر ترس این غاصبان است.

وی با اشاره به اینکه امروز ایران اسلامی بازیگر اصلی غرب آسیا و کشوری مقتدر است، اظهار کرد: هیچ تهدید و تحریمی تغییری در اقتدار و اراده آهنین ما ایجاد نخواهد کرد.

معتمدیان با بیان اینکه آمریکا به وسیله داعش در صدد خدشه زدن به وجهه مسلمانان بود، گفت: همه جهان شاهد توطئه‌های تفرقه افکنان دشمنان بوده و هستند.

وی با بیان اینکه امنیت پیشران اصلی توسعه است، اظهار کرد: مجاهدت‌های خاموش و در کنار آن تلاش ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی همه در راستای اقتدار نظام و آسایش و آرامش ملت بوده است تا اجازه تعدی به کشور داده نشود.