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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۸

استاندار بوشهر:

امنیت غذایی و تکمیل زنجیره ارزش از اولویت‌های استان بوشهر است

امنیت غذایی و تکمیل زنجیره ارزش از اولویت‌های استان بوشهر است

بوشهر- استاندار بوشهر یکی از موضوعات مهم را امنیت غذایی و تکمیل زنجیره ارزش و صنایع فرآوری دانست و گفت: یکی از موارد مهم امنیت غذایی تولید محصولات پروتئینی از جمله گوشت است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح یک واحد فرآوری محصولات در شهرک صنعتی بوشهر با تبریک میلاد با سعادت سیدالشهدا علیه‌السلام و گرامیداشت روز پاسدار یکی از موضوعات مهم را امنیت غذایی و تکمیل زنجیره ارزش و صنایع فرآوری دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم امنیت غذایی تولید محصولات پروتئینی از جمله گوشت است و در استان بوشهر واحد و مرکزی که بتواند گوشت را از مجاری مختلف تأمین، فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و توزیع کند در ۸ سال گذشته وجود نداشت.

استاندار بوشهر از احیا و راه‌اندازی یک واحد فرآوری محصولات پروتئینی در شهرک صنعتی بوشهر خبر داد و بیان کرد: کارخانه تأمین، فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و توزیع مواد پروتئینی پس از ۸ سال تعطیلی مجدداً در یک اقدام ارزشمند با پشتیبانی صندوق کارآفرینی امید و همکاری سرمایه‌گذار مجدداً احیا و راه‌اندازی شد.

محمدی‌زاده با بیان اینکه تجهیزات جدید در این کارخانه نصب و راه‌اندازی شده است تصریح کرد: با تأمین گوشت قرمز از مسیر پاکستان و گوشت منجمد از کشورهای دیگر از جمله برزیل، و به‌زودی راه‌اندازی کشتارگاه صنعتی گوشت بوشهر، این کارخانه با بسته‌بندی و فرآوری بدون واسطه وارد بازار استان بوشهر می‌شود و این اقدامی برای کاهش قیمت گوشت قرمز در شرایط فعلی است.

استاندار بوشهر، از کاهش قیمت گوشت قرمز در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: با راه‌اندازی کارخانه فرآوری محصولات پروتئینی و کشتارگاه صنعتی بوشهر، گوشت مورد نیاز مردم بدون واسطه تأمین و عرضه می‌شود که نقش مهمی در کاهش این محصول در استان دارد.

وی توسعه و تقویت ارتباط مردم با مسئولان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: بر اساس تأکیدات امام راحل (ره)، دستورات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، مسئولان استان بوشهر ارتباط بسیار نزدیکی با مردم دارند و در همه مقاطع پاسخگو مطالبات مردم هستند.

محمدی‌زاده با قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم با حضور باشکوه در راهپیمایی چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اهداف دشمنان را ناکام کردند و ادامه این حماسه در ۱۱ اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به منصه ظهور می‌رسد تا بار دیگر اقتدار ایران اسلامی به جهان نشان داده شود.

کد مطلب 6023501

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