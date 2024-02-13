به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح یک واحد فرآوری محصولات در شهرک صنعتی بوشهر با تبریک میلاد با سعادت سیدالشهدا علیه‌السلام و گرامیداشت روز پاسدار یکی از موضوعات مهم را امنیت غذایی و تکمیل زنجیره ارزش و صنایع فرآوری دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم امنیت غذایی تولید محصولات پروتئینی از جمله گوشت است و در استان بوشهر واحد و مرکزی که بتواند گوشت را از مجاری مختلف تأمین، فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و توزیع کند در ۸ سال گذشته وجود نداشت.

استاندار بوشهر از احیا و راه‌اندازی یک واحد فرآوری محصولات پروتئینی در شهرک صنعتی بوشهر خبر داد و بیان کرد: کارخانه تأمین، فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و توزیع مواد پروتئینی پس از ۸ سال تعطیلی مجدداً در یک اقدام ارزشمند با پشتیبانی صندوق کارآفرینی امید و همکاری سرمایه‌گذار مجدداً احیا و راه‌اندازی شد.

محمدی‌زاده با بیان اینکه تجهیزات جدید در این کارخانه نصب و راه‌اندازی شده است تصریح کرد: با تأمین گوشت قرمز از مسیر پاکستان و گوشت منجمد از کشورهای دیگر از جمله برزیل، و به‌زودی راه‌اندازی کشتارگاه صنعتی گوشت بوشهر، این کارخانه با بسته‌بندی و فرآوری بدون واسطه وارد بازار استان بوشهر می‌شود و این اقدامی برای کاهش قیمت گوشت قرمز در شرایط فعلی است.

استاندار بوشهر، از کاهش قیمت گوشت قرمز در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: با راه‌اندازی کارخانه فرآوری محصولات پروتئینی و کشتارگاه صنعتی بوشهر، گوشت مورد نیاز مردم بدون واسطه تأمین و عرضه می‌شود که نقش مهمی در کاهش این محصول در استان دارد.

وی توسعه و تقویت ارتباط مردم با مسئولان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: بر اساس تأکیدات امام راحل (ره)، دستورات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، مسئولان استان بوشهر ارتباط بسیار نزدیکی با مردم دارند و در همه مقاطع پاسخگو مطالبات مردم هستند.

محمدی‌زاده با قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم با حضور باشکوه در راهپیمایی چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اهداف دشمنان را ناکام کردند و ادامه این حماسه در ۱۱ اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به منصه ظهور می‌رسد تا بار دیگر اقتدار ایران اسلامی به جهان نشان داده شود.