۷ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور فعال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری ظهر سه شنبه، در حاشیه مراسم افتتاح ۸ هزار طرح کسب و کار خرد و متوسط در قم در گفتوگو با خبرنگاران گفت: تاکنون ۸ هزار طرح کسب و کار با حمایتهای صندوق کارآفرینی امید کشور به بهره برداری رسید.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه اتمام پروژههای نیمه تمام در دستور کار دولت است افزود: در دهه فجر امسال شماری از این طرحها تکمیل و افتتاح شد.
منصوری تاکید کرد: دولت تلاش دارد تا سرمایههای سرگردان را به سمت بخش تولید سوق دهد و تقویت واحدهای تولیدی در دستور کار است.
وی با اشاره به اقدامات مؤثر صندوق کارآفرینی امید در کشور گفت: این صندوق با هدف اجرای عدالت مشکلات بنگاههای اقتصادی را مرتفع میکند و توجه به بخشهای تولیدی در منطقه کم برخوردار در اولویت دولت است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه حمایت از بنگاههای اقتصادی خرد یکی از راهکارهای رشد اقتصاد است افزود: این واحدها با تسهیلات کمتر خروجی بیشتری را خواهند داشت و این امر در راستای بهبود وضعیت مشکلات اقتصادی و اشتغال مؤثر است.
وی گفت: از جمله تأکیدات رئیس جمهور فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد است و تاکنون تعداد ۷ هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل در کشور فعال شدند.
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