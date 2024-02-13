به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر سه شنبه در بازدید، نظارت بر عملکرد اپراتورها و ایجاد همگرایی در جهت اجرایی شدن هرچه سریع‌تر پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در شهر برازجان اظهار داشت: ۴۰ کیلومتر پروژه فیبر نوری در شهر برازجان در دست اقدام است که ۱۶ کیلومتر حفاری شده و ۱۲ کیلومتر فیبر زمینی کار انجام گرفته است.

وی گفت: این پروژه به منظور پایداری شبکه تلفن همراه و اینترنت با مشارکت شرکت صبانت طراحی، نصب و در حال اجرا است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: پس از افتتاح و واگذاری نسل جدید تلفن ثابت بر بستر فیبرنوری، ارائه این خدمت در شهر بوشهر نیز در دستور کار بخش خصوصی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ارائه تلفن ثابت، اینترنت و سایر خدمات ارزش افزوده بر این بستر از جمله این خدمات است.

وی در پایان از امضای تفاهم نامه بین شرکت صبانت و شهرداری شهر برازجان خبر داد و گفت: این تفاهم نامه در راستای سرعت بخشیدن به پروژه فیبر نوری و سهولت در اخذ مجوزها برای حفاری فیبر نوری بین شرکت صبانت و شهرداری برازجان بسته شد.