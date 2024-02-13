توزیع بیش از هزار تن گوشت تنظیم بازار در خراسان رضوی

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فخر رحیمی اظهار کرد: توزیع گوشت قرمز تنظیم بازار با هدف حمایت از مصرف کنندگان و در جهت کنترل و کاهش قیمت گوشت در بازار در زمان نیاز انجام می‌شود.

مدیر کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی بیان کرد: این میزان گوشت قرمز تنظیم بازار شامل توزیع حدود ۸۶۰ تن گوشت گوساله منجمد کارتنی، حدود ۱۱۰ تن گوشت گرم گوساله، حدود ۱۲ تن گوشت منجمد گوسفندی داخلی و حدود ۶۰ تن گوشت منجمد گوسفندی وارداتی است.

وی بیان کرد: همچنین طی این مدت چهار هزار و ۷۱۷ تن مرغ منجمد تنظیم بازار با هدف تأمین نیاز مصرف کنندگان استان در بازار توزیع شده است.

فخر رحیمی گفت: برنامه ریزی برای توزیع گوشت قرمز و سفید تنظیم بازار برای ایام ماه مبارک رمضان و نوروز در حال انجام است.