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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷

مدیر کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی اعلام کرد؛

توزیع بیش از هزار تن گوشت تنظیم بازار در خراسان رضوی

توزیع بیش از هزار تن گوشت تنظیم بازار در خراسان رضوی

مشهد- مدیر کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی گفت: هزار و ۴۲ تن گوشت قرمز تنظیم بازار در بازار استان طی ابتدای امسال تا کنون در بازار استان توزیع شده است.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فخر رحیمی اظهار کرد: توزیع گوشت قرمز تنظیم بازار با هدف حمایت از مصرف کنندگان و در جهت کنترل و کاهش قیمت گوشت در بازار در زمان نیاز انجام می‌شود.

مدیر کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی بیان کرد: این میزان گوشت قرمز تنظیم بازار شامل توزیع حدود ۸۶۰ تن گوشت گوساله منجمد کارتنی، حدود ۱۱۰ تن گوشت گرم گوساله، حدود ۱۲ تن گوشت منجمد گوسفندی داخلی و حدود ۶۰ تن گوشت منجمد گوسفندی وارداتی است.

وی بیان کرد: همچنین طی این مدت چهار هزار و ۷۱۷ تن مرغ منجمد تنظیم بازار با هدف تأمین نیاز مصرف کنندگان استان در بازار توزیع شده است.

فخر رحیمی گفت: برنامه ریزی برای توزیع گوشت قرمز و سفید تنظیم بازار برای ایام ماه مبارک رمضان و نوروز در حال انجام است.

کد مطلب 6023525

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