کاظم موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اراده مردم در حکمرانی کشور از طریق مشارکت در انتخابات نمود عملی پیدا میکند که راهی مهم برای پیشرفت و تعالی کشور است.
مدیر تعاون روستایی استان فارس ادامه داد: حضور مردم پای صندوقهای رأی سبب افتخارآفرینی برای جامعه ایرانی میشود و قدرت سیاسی کشور را در سطح جهانی افزایش میدهد.
موسوی خاطرنشان کرد: به دلیل همین اهمیت زیادی که مشارکت مردم در آینده کشور دارد دشمنان جمهوری اسلامی ایران برای کمرنگ کردن نقش مردم در انتخابات وارد جنگهای شناختی شده و اقدام به کمرنگ کردن دستاوردهای انقلاب میکنند و وظیفه ما به عنوان مسؤولین این نظام مقدس تبیین دستاوردهای انقلاب با هدف خنثی کردن توطئههای دشمن در این نبرد ترکیبی و شناختی است.
وی خاطر نشان کرد: در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کشاورزان استان فارس نیز با ورود به عرصه انتخابات و رأی به افراد اصلح که در زمینه بخش کشاورزی دارای ایده و طرح هستند میتوانند به توسعه بخش کشاورزی و رفع مشکلات موجود کمک کنند.
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