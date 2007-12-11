نباید به شکست عادت کنیم / اختیار تیم باشگاهی ام دست رئیس فدراسیون است

حامد حدادی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به باخت تیمش مقابل مهرام اظهارداشت: این شکست باید آخرین ناکامی در رقابت های امسال باشد. سه باختی که تا به این مرحله از بازی ها متحمل شده ایم هیچ آسیبی به شخصیت قهرمانی ما وارد نکرده است اما اولین نتیجه ای که از امروز به بعد واگذار کنیم زمینه ساز نابودی صبا می شود.

وی تصریح کرد: اگر به بهانه اینکه نتایج دور برگشت تاثیر مستقیمی در دیدارهای پلی اف ندارد نحوه حضور و عملکرد خود در بازی های آتی را توجیه کنیم قطعا اسیر نتایج جبران ناپذیری می شویم.

بازیکن سنتربسکتبال کشورمان تاکید کرد: در این شرایط به طور ناخودآگاه به شکست عادت می کنیم. اگرچه احتمال این موضوع کم است اما بروزآن هم بعید نیست طوریکه نمی توانیم به موقع از خواب غفلت بیدار شویم. بنابراین تحت هرشرایطی محکوم به پیروزی در بازی های آینده هستیم.

حدادی درادامه با بیان اینکه تا زمان اتمام قراردادش با صباباتری روی هیچ پیشنهادی فکر نمی کند گفت: تا پایان رقابت های باشگاه های آسیا طبق قرارداد باید در اختیار تیم صباباتری باشم اما بعد از آن می توانم به راحتی در مورد ادامه فعالیت در بسکتبال ایران یا کشورهای دیگر فکر کنم.

بسکتبالیست پست 5 تیم ملی و صباباتری خاطرنشان کرد: البته به خواست خود تمام امور مربوط به تصمیم گیری در مورد پیشنهادهای خارجی را به محمود مشحون رئیس فدراسیون واگذارکرده ام. وی با تجربه ای که در اختیار دارد بهتر از خودم می تواند در مورد تیم آینده ام به خصوص تیم های خارجی تصمیم بگیرد. بنابراین نحوه و فعالیت باشگاهی ام بعد از اتمام قرارداد با صباباتری منوط به تصمیمات رئیس فدراسیون است.

حدادی گفت: البته دراین میان مبلغ پیشنهادی برایم حائزاهمیت است. درواقع دوست دارم درتیمی بازی کنم که علاوه برمسائل فنی به لحاظ مادی هم ایده ال باشد.