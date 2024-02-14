خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شمارش معکوس در استان کرمانشاه برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده و همه ۱۶ روز مانده به انتخابات منتظر برگزاری انتخاباتی پرشور در اسفند ماه که تنورش از ماه‌ها قبل روشن شده است هستند.

یازدهم اسفند سال‌جاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

تب‌وتاب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در کرمانشاه هر لحظه افزایش یافته تا این شور و اشتیاق نویدبخش مشارکت گسترده مردم در انتخابات ۱۱ اسفندماه بیش از پیش به گوش برسد.

مشارکت مردمی یکی از تکه‌های پازل مهم انتخابات است که منویات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اهمیت آن را نمایان می‌کند و باید مورد توجه مسؤولان و احزاب سیاسی قرار گیرد.

شور و شوق انتخاباتی و تنور نیمه روشن این انتخابات از ماه‌ها پیش روشن شد و موج اظهار نظرها و پیش بینی‌ها با اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها در استان کرمانشاه آغاز شد.

استان کرمانشاه در ۶ حوزه انتخابیه شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود تا ۸ نماینده این استان را راهی مجلس شورای اسلامی و ۲ نماینده را نیز راهی مجلس خبرگان رهبری کند.

یک میلیون ۶۶۰ هزار کرمانشاهی واجد شرایط رأی دادن

یک میلیون و ۶۶۰ هزار کرمانشاهی واجد شرایط شرکت در انتخابات اهمیت مشارکت حداکثری را بیش از هر مساله دیگری یادآور می‌شود که تعیین سرنوشت مردم دیار سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسلامی بسته به شرکت در این انتخابات است.

محسن محمدیان از شهروندان کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شفافیت نکته مغفول مانده مجلس در دوره‌های پیشین است که انتظار داریم نمایندگان بعدی بر این نکته توجه و به سمت آن قدم بردارند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت شفافیت در دور قبلی مجلس شاهد آن بودیم که برخی از نمایندگان بر این موج سوار و به صندلی سبزرنگ مجلس رسیدند اما به محض رسیدن شعار خود را فراموش کرده و از شفافیت فرار کردند.

این شهروند کرمانشاهی تصریح کرد: در این انتخابات باید مردم با قدرت شرکت کنند تا مجلس قوی روی کار باشد.

وی افزود: کرمانشاهیان همواره در انتخابات‌ها سنگ تمام گذاشته و به صورت گسترده در تعیین سرنوشت خود سهیم بوده‌اند.

تبلیغات شفاف به انتخابات پرشور کمک می‌کند

محمدیان خاطرنشان کرد: قطعاً شفافیت در تبلیغات یکی از مسائلی است که می‌تواند به انتخابات پرشور کمک کند و امیدواریم در ۱۱ اسفند حماسه دیگری از مردم ایران به ویژه استان کرمانشاه شاهد باشیم.

دبیر کارگروه سیاسی مجمع مطالبه گران مردمی استان کرمانشاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه مردم برای تحقق مجلسی قوی پای صندوق‌ها بیایند و با رأی خود در اصلاح امور کشور و استان و حوزه انتخابیه خود سهیم باشند.

وی ادامه داد: زمانی مطالبه گری شکل خواهد گرفت که یک وکیل قوی با رأی مردمی بالا در مجلس باشد.

محمدحسین کاویانی تصریح کرد: پشتوانه هر نماینده میزان آرایی است که در صندوق‌های رأی به نام او انداخته شده است و این مساله قطعاً در عملکرد نمایندگان تأثیر دارد.

وی با انتقاد از وعده‌های عملی نشده برخی کاندیدا، گفت: برخی کاندیدا در نزدیکی انتخابات وعده‌هایی به مردم می‌دهند که در حیطه اختیارات آنها نیست و این موکلین را نسبت به نمایندگان بد بین می‌کند که امیدواریم در این انتخابات شاهد همچین مسائلی نباشیم.

مشارکت قوی کمک کننده مطالبه گری است

دبیر کارگروه سیاسی مجمع مطالبه گران مردمی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تأیید صلاحیت گسترده در انتخابات پیش رو پیش بینی می‌شود مشارکت در انتخابات بالا رفته و همه جریانات سیاسی در انتخابات حاضر شوند.

یک شهروند کرمانشاهی دیگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور و به ویژه در استان کرمانشاه وجود دارد اما راه حل عبور از همه مشکلات شرکت در انتخابات است.

وی ادامه داد: زمانی یک شهروند می‌تواند نسبت به وضع موجود اعتراض داشته باشد که وظیفه خود را درست عمل کرده باشد و امروز حضور پای صندوق رأی وظیفه همه ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز به روز که به رقابت انتخاباتی ۱۱ اسفند نزدیک می‌شویم تب و تاب مردم برای شرکت در انتخابات بیشتر دیده می‌شود.

فعالیت مجازی پیش از موعد کاندیدا و موج‌های رسانه‌ای فضای مجازی بیش از هر انتخابات دیگری نوید حضور با شکوه مردم کرمانشاه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را می‌دهد.

و برآوردها بر این است که کرمانشاه، «سینه ستبر ایران اسلامی» در ۱۱ اسفند «چهره زیبای» این دیار را به همگان نشان دهد.