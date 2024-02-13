۴۲۰۰بیمار سخت درمان در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمودیان بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای کاهش هزینه‌های درمان مردم، دولت بودجه‌ای را در اختیار شرکت‌های بیمه گر و بیمه‌های پایه قرار داده است.

وی بیان داشت: بودجه‌ای برای هزینه‌های اضافی بیماران سخت درمان تأمین شده و علاوه بر تعهدات بیمه پایه، این بیماران می‌توانند فاکتور هزینه‌های خود را به تأمین اجتماعی ارائه و هزینه‌ها را دریافت کنند.

محمودیان تصریح کرد: پرداخت‌ها به بیماران سخت درمان تا سقف ۵۰ میلیون تومان در سال است و بیماران فاکتورهای تا تاریخ ۱۵ مردادماه را باید به دفتر اسناد پزشکی مدیریت درمان تحویل دهند و فاکتورهای بعد از این تاریخ را تحویل بیمه سلامت دهند تا بررسی و هزینه‌ها بر اساس نوع بیماری و درصد تعیین شده پرداخت شود.

وی افزود: برای افزایش خدمات رسانی و کیفیت خدمات در سال ۱۴۰۰ طرح توسعه بیمارستان شهدای گمنام در ۱۰ هزار و ۲۰۰ متر زیربنا شروع شد.