  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دو میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در مازندران هستند

دو میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در مازندران هستند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران گفت: بیش از دو میلیون نفر می توانند در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مازندران شرکت کنند.

جواد قناعت در گقتگو با خبرنگار مهر افزود: دو هزار و 263 شعبه رای گیری برای انتخابات مجلس هشتم در استان ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه استانداری مازندران آماده برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای است، خاطر نشان کرد: با استفاده از رایانه تخلف انتخاباتی به صفر می رسد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از 15 دیماه شروع می شود، تصریح کرد: مدت نام نویسی یک هفته خواهد بود.

 قناعت با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدها از20 دیماه  آغاز می شود، یادآور شد: حدود 15 تا 20 روز صلاحیت نهایی نامزدها به طول می انجامد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران  بیان داشت: پس از بررسی نهایی، صلاحیت نامزدهای احراز شده به فرمانداران ابلاغ می شود.

بیش از 10 هزار نفر از ناظران آموزش دیده و آشنا با نظارت در انتخابات نهمین دوره محلس شورای اسلامی در مازندران فعالیت خواهند کرد.


 

کد مطلب 602359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها