دو میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در مازندران هستند

جواد قناعت در گقتگو با خبرنگار مهر افزود: دو هزار و 263 شعبه رای گیری برای انتخابات مجلس هشتم در استان ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه استانداری مازندران آماده برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای است، خاطر نشان کرد: با استفاده از رایانه تخلف انتخاباتی به صفر می رسد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از 15 دیماه شروع می شود، تصریح کرد: مدت نام نویسی یک هفته خواهد بود.

قناعت با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدها از20 دیماه آغاز می شود، یادآور شد: حدود 15 تا 20 روز صلاحیت نهایی نامزدها به طول می انجامد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران بیان داشت: پس از بررسی نهایی، صلاحیت نامزدهای احراز شده به فرمانداران ابلاغ می شود.

بیش از 10 هزار نفر از ناظران آموزش دیده و آشنا با نظارت در انتخابات نهمین دوره محلس شورای اسلامی در مازندران فعالیت خواهند کرد.



