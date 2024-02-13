  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۷

مسؤول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه دیر:

استکبار ستیزی به نسل جوان و نوجوان انتقال یابد

استکبار ستیزی به نسل جوان و نوجوان انتقال یابد

بوشهر- مسؤول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر گفت: ما باید استکبار ستیزی را به نسل جوان و نوجوان انتقال دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حاجی زاده بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با پیشکسوتان جهاد و شهادت که به مناسبت روز پاسدار و جانباز صورت گرفت اظهار داشت: حضرت امام حسین (ع) و علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) الگو ی استکبار ستیزی هستند و ما باید استکبار ستیزی را به نسل جوان و نوجوان انتقال دهیم.

مسؤول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر گفت: راه رسیدن به ظهور امام زمان (عج) قوی‌تر شدن این نظام است و این امر با حضور پرشور مردم حاصل می‌شود.

وی یادآور شد: بهترین و کامل‌ترین مصداق این حضور شرکت در عرصه انتخابات است و مردم با حضور پر رنگ خود در این عرصه ایرانی قوی می‌سازند.

حاجی زاده با اشاره به انتخابات مهم و سرنوشت ساز در کشور گفت: مردم ایران اسلامی با حضور باشکوه خود در پای صندوق‌های رأی نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد.

کد مطلب 6023597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها