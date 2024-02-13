استکبار ستیزی به نسل جوان و نوجوان انتقال یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حاجی زاده بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با پیشکسوتان جهاد و شهادت که به مناسبت روز پاسدار و جانباز صورت گرفت اظهار داشت: حضرت امام حسین (ع) و علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) الگو ی استکبار ستیزی هستند و ما باید استکبار ستیزی را به نسل جوان و نوجوان انتقال دهیم.
مسؤول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر گفت: راه رسیدن به ظهور امام زمان (عج) قویتر شدن این نظام است و این امر با حضور پرشور مردم حاصل میشود.
وی یادآور شد: بهترین و کاملترین مصداق این حضور شرکت در عرصه انتخابات است و مردم با حضور پر رنگ خود در این عرصه ایرانی قوی میسازند.
حاجی زاده با اشاره به انتخابات مهم و سرنوشت ساز در کشور گفت: مردم ایران اسلامی با حضور باشکوه خود در پای صندوقهای رأی نقشههای دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد.
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