آمار متفاوت علیه مهاجم ایران/ طارمی در بین مهاجمان ضعیف اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی لژیونر ایرانی تیم «پورتو» در فصل جاری لیگ برتر فوتبال این کشور نتوانسته است عملکرد موفقی داشته باشد و نسبت به فصول گذشته افت قابل توجهی داشته است و در این فصل لیگ پرتغال فقط ۳ گل و یک پاس گل به ثبت رسانده است.

پایگاه «GoalPoint» که در زمینه آمارهای بازیکنان فوتبال فعالیت دارد در خبری به عملکرد مهدی طارمی پرداخته است. طبق اطلاعات «GoalPoint» این بازیکن در فصل جاری لیگ برتر پرتغال فقط در ۱۰ درصد شوت‌های تیمش نقش داشته است که عملکرد ضعیفی به حساب می‌آید.

«GoalPoint» اعلام کرده است که در بین ۱۶۳ مهاجمی که در ۶ لیگ پرتغال، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، انگلیس و آلمان حضور دارند و حداقل ۹۰۰ دقیقه در این فصل به میدان رفته اند هیچ بازیکنی آماری ضعیف‌تر از این ثبت نکرده است. این در حالی است که در فصل گذشته این آمار برای طارمی ۲۲ درصد بود.