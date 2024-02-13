کتابReader of the Worldمدخلی برای ترجمه قرآن به زبان آلمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کثیری بعد از ظهر سه شنبه در همایش بین‌المللی مطالعات قرآنی و سیره نبوی از منظر اروپاییان در این همایش از کتاب تازه منتشرشده با عنوان "Reader of the World" رونمایی کرد.

وی افزود: این کتاب شامل یک تئوری است که به تازگی در دانشگاه وین به ثبت رسیده است. دانشگاه وین دانشگاه مادر و بزرگترین دانشگاه اروپاست، تاریخ این دانشگاه نزدیک به ۸۰۰ سال است و در این سال‌ها از دو کتاب در مورد مسلمان‌ها رونمایی شده است؛ یکی در سال ۲۰۱۰ که رساله دکتری بنده بوده و دیگری در سال ۲۰۱۲.

نظریه‌پرداز گفتمان علمی تشیع و رئیس انتشارات بین‌المللی آی لوگوس اتریش خاطر نشان کرد: این تئوری با عنوان Reader of the World در همین دانشگاه به زبان آلمانی تدریس شده است.

وی ادامه داد: علامه طباطباییِ غربی‌ها، فردی است به نام کارل رانر (Karl Rahner) که او در تئوری خود تعریفی از انسان یهودیت و انسان مسیحیت دارد. بر این اساس و بر مبنای این آیه از تورات، «اسرائیل بشنو که خدای ما یکی است»، آن‌ها افتخار می‌کنند که مستمع سخن خداوند هستند. در این زمینه تعداد زیادی رساله، کتاب و مقاله نیز نوشته شده است. به عبارتی، یهودیت و مسیحیت مخاطب به خطاب «اسمع» هستند.

کثیری افزود: اما من در مکتب کارل رانر رشد کردم. برای پایان‌نامه پروفسوری لازم بود که تئوری‌پردازی کنیم و یکی از تئوری‌هایی که برای تز پروفسوری ارائه شد این کتاب بود که در واقع مدخل تفسیر و ترجمه قرآن به زبان آلمانی است و ان‌شاء‌الله در ۲۰ جلد منتشر خواهد شد. برای اطلاع عرض می‌کنم که ما شیعیان هنوز ترجمه قرآن به زبان آلمانی نداریم و این کتاب مدخلی است برای آن.

وی درباره موضوع و سخن اصلی این کتاب، افزود: در اسلام یا در فرهنگ وحیانی آن، تحول بسیار بزرگی ایجاد شده است و از برکت این تحول، انسانِ اسلام، مستمع نیست. اگرچه شنیدن خوب است، اما در تفاوت با دیگر پیروان وحیانی، انسانِ اسلام، خواننده است. به این معنا که انسانِ اسلام، خنیاگر سخن است. از این‌رو، خنیاگرِ سخن، موضوع این کتاب است. می‌دانید که پیغمبر فردی بی‌سواد بوده، اما همواره انسان‌ها را به خواندن دعوت کرده است. لذا، تئوری مطرح‌شده در این کتاب تعریف جدیدی از انسان و تبیینی از ماهیت قرآن است.