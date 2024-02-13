آماده باش هلال احمر ایلام در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی

حمزه محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان مانور «صفر لحظه‌ای» به منظور ارزیابی و بالا بردن سطح آمادگی و پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح احتمالی به صورت آنلاین در بستر فضای مجازی در جمعیت هلال احمر استان ایلام برگزار شد.

محمدی مقدم خاطرنشان کرد: در این مانور روسای شعب سراسر استان به منظور هماهنگی و افزایش همکاری در مواجهه با بحران‌ها و سوانح در محل شعب جمعیت شهرستان‌ها حضور یافتند و از لحاظ زمان حضور تیم‌های عملیاتی با تجهیزات لازم در این مانور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی افزود: این مانور بدون اعلام قبلی و به صورت اعلام لحظه صفر از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان برگزار شد.