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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۳۹

سرپرست هلال احمر ایلام خبر داد؛

آماده باش هلال احمر ایلام در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی

آماده باش هلال احمر ایلام در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی

ایلام-سرپرست هلال احمر ایلام از آماده باش هلال احمر ایلام در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی خبر داد.

حمزه محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان مانور «صفر لحظه‌ای» به منظور ارزیابی و بالا بردن سطح آمادگی و پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح احتمالی به صورت آنلاین در بستر فضای مجازی در جمعیت هلال احمر استان ایلام برگزار شد.

محمدی مقدم خاطرنشان کرد: در این مانور روسای شعب سراسر استان به منظور هماهنگی و افزایش همکاری در مواجهه با بحران‌ها و سوانح در محل شعب جمعیت شهرستان‌ها حضور یافتند و از لحاظ زمان حضور تیم‌های عملیاتی با تجهیزات لازم در این مانور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی افزود: این مانور بدون اعلام قبلی و به صورت اعلام لحظه صفر از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان برگزار شد.

کد مطلب 6023629

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