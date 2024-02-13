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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۱۵

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر  آذربایجان‌شرقی خبر داد؛

طرح آرامش در تبریز و کشف بیش از ۲۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر

طرح آرامش در تبریز و کشف بیش از ۲۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر

تبریز-رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر  آذربایجان‌شرقی از اجرای طرح آرامش در شهر در بهمن ماه سال جاری و کشف بیش از ۲۸ کیلو گرم انواع مواد مخدر در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح آرامش در شهر که به منظور جمع آوری معتادین متجاهر و نیز برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به صورت ماهانه اجرا می‌گردد، مرحله پنجم این طرح در دو روز و همگام با سراسر کشور در استان آذربایجان شرقی نیز اجرا شد.

وی در ادامه افزود: در این مرحله از طرح آرامش در شهر تبریز مقدار ۲۸ کیلو و ۵۴۴ گرم انواع مواد مخدر کشف، تعداد ۱۶۵ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند. همچنین تعداد ۴۸ نفر از خرده فروشان مواد مخدر درسطح استان دستگیر و به مقامات قضائی تحویل شد.

سرهنگ جعفری تصریح کرد: از افراد دستگیر شده مقادیری آلات و ادوات مصرف و توزین مواد مخدر کشف و همچنین تعداد ۱۰ دستگاه خودرو نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند و ۳۲ نقطه آلوده در سطح استان پاکسازی شد.

کد مطلب 6023634

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