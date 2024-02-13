طرح آرامش در تبریز و کشف بیش از ۲۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح آرامش در شهر که به منظور جمع آوری معتادین متجاهر و نیز برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به صورت ماهانه اجرا می‌گردد، مرحله پنجم این طرح در دو روز و همگام با سراسر کشور در استان آذربایجان شرقی نیز اجرا شد.

وی در ادامه افزود: در این مرحله از طرح آرامش در شهر تبریز مقدار ۲۸ کیلو و ۵۴۴ گرم انواع مواد مخدر کشف، تعداد ۱۶۵ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند. همچنین تعداد ۴۸ نفر از خرده فروشان مواد مخدر درسطح استان دستگیر و به مقامات قضائی تحویل شد.

سرهنگ جعفری تصریح کرد: از افراد دستگیر شده مقادیری آلات و ادوات مصرف و توزین مواد مخدر کشف و همچنین تعداد ۱۰ دستگاه خودرو نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند و ۳۲ نقطه آلوده در سطح استان پاکسازی شد.