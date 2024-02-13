تهیه نقشه جامع و اقتصادی از مرزهای آذربایجان شرقی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز سه شنبه در یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: اگر بتوانم ظرفیت‌های بی بدیلی همچون آب، خاک، مناظر طبیعی و دیدنی که در این مرز وجود دارد را احیا کنیم امکان ایجاد فرصت‌های گردشگری و ایجاد شهرک‌های تخصصی صنعتی و کشاورزی با محوریت بخش خصوصی وجود خواهد داشت.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: تهیه یک نقشه جامع و کامل با رویکرد اقتصادی و با توجه به تمام مواهب و ظرفیت‌های موجود در مرز ضروری است.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی به ثبت جهانی روستای کندوان توسط مجمع جهانی گردشگری سازمان ملل اشاره کرد و گفت: ۷۶ روستا از سراسر دنیا تاکنون ثبت شده است که یکی از این ۷۶ روستا، کندوان است و این موفقیت و خبر بسیار بزرگی برای آذربایجان شرقی است.

رحمتی بر اهمیت این رویداد تاکید کرد و ادامه داد: یکی از اولویت‌های آذربایجان شرقی جذب گردشگر خارجی است که چنین رویدادهایی کمک می‌کند تا جذب گردشگر داخلی و خارجی افزایش پیدا کند.

وی به ویژگی‌های منحصر به فرد آذربایجان شرقی اشاره و اظهار کرد: این استان دارای ظرفیت‌های بی بدیلی است که می‌توان به وجود چهار فصل در چهار گوشه استان، فرهنگ‌های متنوع، جنگل‌های دیدنی ارسباران و ظرفیت‌های روستایی متعدد که یکی از آنها روستای کندوان است، اشاره کرد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: آذربایجان شرقی خطه ای است که دارای تاریخ، تمدن و ظرفیت‌های طبیعی است و زمانی می‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم که گردشگر داخلی و خارجی جذب کنیم و روستای کندوان کمک شایانی خواهد کرد.

رحمتی افزود: آنچه نیاز است یک نظام برنامه ریزی و مدیریت خوب است که در این زمینه مدیران پای کار هستند و برنامه ریزی خواهند کرد که از این فرصت پیش آمده برای اقتصاد استان نهایت استفاده را انجام دهند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ساخت و بازسازی ایستگاه‌های ژئودینامیک (زمین پویایی) در استان تاکید کرد و افزود: این ایستگاه‌ها در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله به مدیریت کمک می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه استان باید با تمام دستگاه‌ها همکاری داشته باشد تا در حداقل زمان ممکن این ایستگاه‌ها ساماندهی شوند.

رحمتی به روز رسانی نقشه‌های آذربایجان شرقی را نیز موضوع ضروری دانست و گفت: در تصمیم گیری و تصمیم سازی های مدیریتی نقشه‌ها حرف اول را می‌زنند و ضروری است تمام نقشه‌های استان را به روز رسانی کنیم تا بر اساس آنها بتوانیم کارها را پیش ببریم.

وی همچنین با اشاره به حماسه ۲۲ بهمن افزود: از همه مردم خطه آذربایجان شرقی و تبریز که با روحیه انقلابی و ولایت مداری خود حماسه دیگری را در ۲۲ بهمن رقم زدند و حضور پررنگ، دارای پیام و با نشاطی داشتند تشکر می‌کنم.

وی افزود: این حضور مردم پیام‌های متعددی دارد و مسئولیت ما مدیران را که به عنوان خادمان این مردم هستیم چند برابر می‌کند؛ زیرا که این مردم با همه فراز و نشیب‌ها پای انقلاب خود ایستاده‌اند و آن را متعلق به خود می‌دانند و بزرگترین پیام آن برای ما این است که هر آنچه که در توان داریم برای خدمت گزاری به این ملت شریف به کار بگیریم.