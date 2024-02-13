به گزارش خبرنگار مهر، شهنام اشتری روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران، افزود: شاخص کنونی هوای تبریز طبق بررسیهای مرکز پایش کیفی هوای محیط زیست استان و بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۲۲ است که این شرایط برای گروههای حساس ناسالم به شمار میرود.
وی اظهار کرد: شاخص کیفی هوای تبریز در متوسط ۲۴ ساعته گذشته و از ساعت ۱۱ دیروز تا ۱۱ امروز، سه شنبه، بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۰۵ بود که برای گروههای حساس ناسالم است.
اشتری ادامه داد: با توجه به وضع کنونی آلودگی هوا توصیه میشود افراد مبتلا و دارای سابقه بیماریهای قلبی و عروقی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.
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