کنگره بزرگداشت «آیت الله کفعمی خراسانی» در قم برگزار می شود

گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مزاری رئیس موسسه ابوتراب ظهر سه شنبه در نشست خبری کنگره بزرگداشت چهلمین سالروز ارتحال عالم سیستان و بلوچستان آیت الله شیخ محمد کفعمی خراسانی گفت: برگزاری این کنگره گامی در راستای تجلیل از شخصیت عالمان برجسته دینی است.

رییس مؤسسه ابوتراب با اشاره به ابعاد شخصیتی مرحوم آیت الله کفعمی گفت: این عالم برجسته تحصیلات حوزوی خود را در شهر مشهد مقدس آغاز کرد و به منظور تکمیل تحصیلات حوزوی به نجف عراق عزیمت کرد.

مزاری بیان کرد: ۶ نفر از بزرگان حوزه علمیه مشهد و قم و همچنین ۸ نفر از عالمان و بزرگان نجف اشرف به آیت الله کفعمی اجازه اجتهاد دادند.

رییس مؤسسه ابوتراب، آیت الله کفمی را پدر وقف در سیستان و بلوچستان معرفی کرد و افزود: این عالم ربانی، بانی بناهای خیر بسیاری بوده و حوزه علمیه زاهدان و زابل نیز از سوی ایشان راه اندازی شده که در طی این سالیان شاهد آثار و برکات این مراکز حوزوی و فرهنگی هستیم.

رییس مؤسسه ابوتراب افزود: آیت الله کفعنی از پیشتازان عرصه فعالیت‌های جهادی بود و در مسیر خدمت به محرومان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کرد.

وی ادامه داد: آیت الله کفعمی ۵۰۰ خانواده محروم را تحت پوشش مستقیم داشت و تعداد ۲۵ منزل مسکونی برای زندگی سادات نیازمند احداث کرد.

مزاری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: آیت الله کفعمی، منادی وحدت بین شیعیان و اهل تسنن در سیستان و بلوچستان بود و در زمان ایشان دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی بودند که در زمان آن عالم تقریبی، به موفقیت دست نیافتند.

وی بیان کرد: آیت الله کفعمی در انقلاب اسلامی نیز ایفای نقش کرد و در کنار بزرگانی همانند آیت الله مکارم شیرازی، خزعلی و قمی که در سیستان و بلوچستان حضور داشتند مورد حمایت ایشان بودند و در سال ۵۷ نیز تجمعات و راهپیمایی‌هایی برای سرنگونی حکومت طاغوت برنامه ریزی کردند.

رییس مؤسسه ابوتراب بیان کرد: کنگره آیت الله کفمی با همکاری نهادهای حوزوی و سازمان تبلیغات اسلامی روز پنجشنبه هفته جاری ۲۶ بهمن ماه از ساعت ۹ صبح در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شد.

وی افزود: آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه و حجت الاسلامی محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در این کنگره سخنرانی خواهند کرد.