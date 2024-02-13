مرکز نوآوری پژوهشگاه مواد و انرژی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید امیدوار گفت: مرکز نوآوری پژوهشگاه مواد و انرژی در راستای فراهم کردن زمینه رشد و توسعه مهارت فنی و کسب و کار افراد و تیم‌های دارای ایده، هسته‌های فناور و شرکت نوپا به ساخت نمونه اولیه و نیمه صنعتی، توسعه محصولات (کالا و خدمات) جدید و نیز رشد و توسعه بازار برای محصولات فناورانه و دانش‌بنیان راه اندازی شد.

وی بیان کرد: پژوهشگاه مواد و انرژی در نظر دارد زیست بوم نوآوری و فناوری و بازیگران اصلی این زیست بوم را ایجاد کند و آن را توسعه دهد. در این راستا، ایجاد مرکز نوآوری، مرکز توسعه قراردادی، مرکز رشد، برج فناوری و پردیس تخصصی مواد و انرژی پارک علم و فناوری البرز در واقع تکمیل کننده این زنجیره ارزشی هستند.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی عنوان کرد: این پژوهشگاه با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، منتورهای تخصصی و تیم‌های حرفه‌ای کسب و کار، از استقرار مراکز نوآوری سازمان‌ها، شرکت‌ها و هسته‌های فناور در این پژوهشگاه استقبال می‌کند و آماده ارائه انواع خدمات حوزه کسب و کار به این تیم‌ها و هسته‌های فناور است.