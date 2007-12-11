عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-"مایکل هایدن" رئیس سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) امروزسه شنبه به علت از بین بردن مدارک مربوط به شکنجه زندانیان با انتقاد شدید قانونگذاران آمریکا روبرو می شود.

- یک مقام چینی امروز اعلام کرد که پکن و واشنگتن به دنبال همکاری نزدیکتر در زمینه بهبود استفاده از انرژی هستند.

- در حمله هوایی بامداد امروز سه شنبه رژیم صهیونیستی به نواز غزه، یکی از اعضای جنبش جهاد اسلامی فلسطین به شهادت رسید و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند.

- نتایج یک نظرسنجی نشان داد که آمریکاییها اقتصاد در حال رشد و قدرت نظامی چین را یک تهدید جدی می دانند.

-"ال گور" معاون پیشین رئیس جمهورآمریکا ورقیب انتخاباتی"جرج بوش" در سال 2000 اعلام کرد که در دولت آتی کشورش مشارکت سیاسی نخواهد داشت.

- دفتر "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان با اعلام تعویق انتخابات پارلمانی این کشور برای هشتمین بارخاطرنشان کرد که این انتخابات 17 دسامبر ( 26 آذرماه) برگزار خواهد شد.

- اولین قطار باری صبح امروز پس از 50 سال از مرز دو کره عبور کرد.

- " ژاک شیراک" رئیس جمهوری سابق فرانسه روز گذشته وارد موریتانی شد.

-"دانا پرینو" سخنگوی کاخ سفید خواستار سکوت در برابر رسوایی اقدام "سیا" در از بین بردن مدارک مربوط به شکنجه زندانیان شد.

-"آدام وودز" سفیر انگلیس در کنیا روز گذشته هرگونه دخالت پارلمان کشورش در امور مربوط به انتخابات کنیا را رد کرد.

- " کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته از کره شمالی خواست تا همه فعالیتهای هسته ای خود را اعلام کند.

- " کریستینا کرشنر" شب گذشته به عنوان اولین رئیس جمهور زن آرژانتین سوگند یاد کرد.

- یک مقام بازنشسته "سیا" اعتراف کرد که بازجویان آمریکایی از تکنیک غرق کردن برای شکنجه زندانیان استفاده می کردند.