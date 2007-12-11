واردات کالا به استان همدان کاهش یافت

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگا مهر افزود: تا پایان آبان ماه امسال یک هزار و 608 تن کالا به ارزش هفت میلیارد و 965 هزار دلار به استان همدان وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ وزن و ارزش دلاری به ترتیب با کاهش 38 و 73 درصدی روبروست.

شهبازی با بیان اینکه بیش از 40 نوع کالا به استان همدان وارد می شود، اظهار داشت: پارکت چوبی، مواد اولیه چرم سازی، مفتول فولادی، ماشین سنگ جمع کن، کانکتور پتاسیو متر، ماشین آلات خط تولید در و پنجره، بذر سیب زمینی و دستگاه بذر کار کشت مستقیم از جمله کالاهای وارداتی به استان همدان به شمار می روند.

