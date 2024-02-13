مشکلات اراضی مردم با تلاش مضاعفی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر سه شنبه در آئین معارفه رئیس جدید اداره راه و شهرسازی شهرستان گناوه اظهار داشت: انقلاب اسلامی در طول عمر بابرکت خود دستاوردهای بزرگی برای کشور به ارمغان آورده است که وظیفه همه ما تبیین این دستاوردها است.

امام جمعه گناوه افزود: در برهه کنونی دشمن با ۲ راهبرد اساسی تحریف و کتمان تلاش می‌کند تا خدمات نظام اسلامی را کم رنگ جلوه دهد که باید با جهاد تبیین این نقشه دشمن را خنثی کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه هدف اصلی دولت حل مشکلات مردم است، گفت: بخشی از مشکلات مردم در حوزه راه و شهر سازی است که باید این مشکلات با تلاش بیشتری رسیدگی و رفع شود.

وی با اشاره به مشکل اراضی «تل جیتی» و زمین‌های مردم روستاهای همجوار گناوه گفت: موضوع زمین‌های مردم در روستاها و مشکل تل چیتی را بارها به مسئولان گفته‌ام اما همچنان این مشکلات حل نشده است.

وی گفت: تعیین تکلیف اراضی تل چیتی با وسعت بیش از ۳۰ هکتار و با توجه به قرار گرفتن در ساحل گردشگر پذیر می‌تواند به حل مشکلات شهر کمک کند.

وی گفت: در حال حاضر این اراضی به معضلی تبدیل شده که باید هر چه زودتر ساماندهی و تعیین تکلیف شود تا هم به مردمی که در قسمت‌هایی از این بخش دارای اسنادی هستند و هم به مبلمان شهری کمک شود.

امام جمعه گناوه با بیان موضوع تعیین تکلیف اراضی مردم در روستاهای همجوار گناوه نیز از دیگر مسائل است، بیان داشت: با توجه به اینکه مردم در بخشی از اراضی روستاهای همجوار این شهر سند دارند، راه و شهرسازی روی آن سند گرفته و باید تصمیم مناسبی در این زمینه گرفته شود که برای همیشه دغدغه‌ها رفع شود.

امام جمعه گناوه با تاکید بر اینکه همه باید برای امیدوار کردن مردم به آینده و ایجاد امید در جامعه تلاش کنند گفت: رئیس جدید اداره راه و شهرسازی ارتباط بیشتری با مردم داشته باشد و مشکلات و حرف‌های و دغدغه‌های آنها را بشنود و برای رفع آنها تلاش مضاعف کند.

در این نشست «علی عرب زاده» به عنوان رئیس جدید اداره راه و شهرسازی شهرستان گناوه معارفه شد.