مشارکت ۱۱۰مبلغ جوان درجشن قرآن نویدبخش ایجاد نهضتی پویا درکردستان

کامل گلباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اخیراً مراسم جشن مردمی قرآنی در روستای دادانه به مناسبت مبعث و معراج رسول اکرم (س) برگزار شد که مورد استقبال عموم مردم به ویژه مبلغان نوجوان و جوان قرآنی قرار گرفت.

وی با قدردانی از استقبال بی‌نظیر مردم روستای دادانه سنندج بابت برگزاری جشنی سراسر از معنویت با حضور ۳۰۰ نفر از مشتاقان کلام وحی و نغمه‌های قرآنی گفت: تقدیر از ۱۱۰ نفر مبلغ ومروج قرآنی جوان و نوجوان در این محفل معنوی نوید بخش شکل گیری نهضتی قرآنی در نسل پویا و آینده ساز استان دارد.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه در قالب رویدادهای مشارکت آفرین و در عید سعید مبعث، دو پیام بزرگ را به دنبال داشت، نخست قدردانی مردم از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ثمرات قرآنی این انقلاب و دیگر آنکه امیدآفرینی قرآنی و تمسک بر یگانه حبل‌المتین به عنوان محور وحدت قلوب مسلمی پیام دیگر این محفل معنوی بود.

گلباغی در پایان از تلاش‌های مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، سپاه بیت المقدس، بخشداری مرکزی و دهیاری روستای دادانه بابت مشارکت در کیفیت بخشی به این جشن قدردانی کرد.