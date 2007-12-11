کمال خرازی در گفتگو با مهر: دولت از مصوبات شورای راهبردی استقبال کند / گزارش NIE قابل تامل است

دکتر سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و وزیر سابق امور خارجه کشورمان در حاشیه مراسم بازدید از خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شورای راهبردی روابط خارجی یک نهاد مشورتی برای رهبری است و بنا ندارد تظاهر به فعالیت بیرونی داشته باشد.

وی، مسئولیت اصلی شورای راهبردی روابط خارجی را ارائه مشورت به رهبری دانست و افزود: این شورا ساختار و کمیسیون های خود را دارد و قرار بر این است که به کمک دستگاههای مختلف، مسائل کلان روابط خارجی را بررسی و راهبردهای لازم را تدوین و به رهبر معظم انقلاب ارائه کند تا چنانچه رهبری به مصلحت بدانند آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کنند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ابراز امیدواری کرد دولت از آنچه این شورا تهیه و تدوین می کند، استقبال نماید.

نوع تعامل دولت قبل با سند چشم انداز متفاوت از دولت کنونی بود

وی متذکر شد: نوع تعاملی که دولت قبل با سند چشم انداز داشت با نوع تعامل دولت کنونی متفاوت است چرا که هر دولت روش و مسیر خاص خود را برای تحقق اهداف این سند انتخاب می کند.

وی در ادامه، تدوین راهبرد به منظور رسیدن به اهداف سند چشم انداز را امری ضروری عنوان کرد و افزود: تدوین راهبرد به مسیری که کشور باید بپیماید، کمک می کند و لذا، صرف نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد اطمینان حاصل خواهد شد که کشور در مسیر درستی گام برمی دارد.

خرازی اعلام کرد: شورای راهبردی روابط خارجی در جریان تدوین طراحی راهبرد سند چشم انداز است و علاوه بر این ، تاکنون در برخی از زمینه ها از جمله مسائل منطقه، عراق، هسته ای و فرهنگی سندهای مختلفی را طراحی کرده است.

باید نیات دعوت از ایران به شورای همکاری خلیج فارس را کاوید

خرازی در بخش دیگری از گفتگو با مهر درباره برگزاری اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس و دعوت از ایران، تصریح کرد: نفس دعوت ایران به این اجلاس ، مثبت بود اما می بایست از قبل شرایط شرکت رئیس جمهور در این اجلاس فراهم می شد تا با مصالح و عزت جمهوری اسلامی سازگار باشد.

وی افزود: باید نیات دعوت از ایران به شورای همکاری خلیج فارس مورد کنکاش دقیق قرار گیرد.

نباید به گزارش اخیر البرادعی نگاه افراطی داشت

وزیر سابق امورخارجه در بخش دیگری از گفتگو با مهر درباره پرونده هسته ای کشورمان و گزارش اخیر البرادعی ابراز عقیده کرد : نباید به این گزارش نگاه افراطی داشت، بلکه باید آن را واقع بینانه بررسی و از آن استفاده کرد.

خرازی در عین حال گفت که گزارش اخیر البرادعی در خصوص پرونده هسته ای کشورمان دارای ابهاماتی است. علاوه بر اینکه گزارش شفاهی البرادعی، با گزارش کتبی او متفاوت است.

وی درادامه عملکردهای آژانس را ظرف این دو دوره اخیر مثبت و به نفع کشورمان ارزیابی کرد و اظهار داشت: ادامه این مسیر لازم است تا مواردی که مربوط به گذشته است کاملا روشن شود.

خرازی تصریح کرد: اینکه این موضوع تا چه اندازه بتواند از صدور قطعنامه ها و تحریم های جدید جلوگیری کند ، بستگی به مذاکرات بین ایران و طرفهای دیگر دارد.

گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا قابل تامل است

وزیر سابق امورخارجه کشورمان در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره گزارش اخیر شورای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه ایران تولید سلاح هسته ای را دنبال نمی کند، آن را موضوع جالبی خواند و گفت: البته آنان مدعی شده اند که ایران تا 4 سال پیش تولید تسلیحات هسته ای را دنبال می کرده ولی اکنون دنبال آن نیست و لذا تهدیدی که قبلا از جانب ایران احساس می شده کاهش یافته است که البته این موضوع از اساس صحت ندارد.

وی افزود: احتمالا هدف انتشار این گزارش رهایی دولت آمریکا از فشارهایی است که در داخل آمریکا در مخالفت با حمله نظامی به ایران وجود دارد و لذا تصور می کنم اکنون مقامات آمریکا بیشتر به سمت تحریم و فشار سیاسی علیه کشورمان پیش بروند و مقدمات قطعنامه بعدی را فراهم سازند با این هدف که از پیشرفت فنی ایران جلوگیری شود.

خرازی خاطر نشان کرد: به هر صورت، ما می توانیم در روشن ساختن افکار عمومی و بازداشتن طرف اروپایی از ادامه فشار بر ایران، از این گزارش و گزارش البرادعی استفاده کنیم.