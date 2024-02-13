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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

افسر نگهبان آتش نشانی مشهد خبرداد؛

وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور مشهد چناران

وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور مشهد چناران

مشهد- افسر نگهبان آتش نشانی مشهد از وقوع یک سانحه رانندگی هولناک در محور مشهد چناران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر سه شنبه در پی اعلام یک سانحه رانندگی در محور مشهد چناران اعلام به سامانه ۱۲۵، بلافاصله ایستگاه‌های ۳۶ و ۵۰ به محل حادثه واقع در روستای روح آباد اعزام شدند.

افسر نگهبان آتش نشانی مشهد گفت: در پی انحراف به چپ خودروی وانت پیکان به دلایل نامعلوم و برخورد با یک دستگاه خودروی پارس، سرنشینان این دو خودرو داخل کابین خودرو محبوس شده بودند.

وی افزود: این سانحه ۵ مصدوم و محبوس داشت که توسط آتش‌نشانان رهاسازی و جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.

گفتنی است، آتش‌نشانان پس از انجام اقدامات پیشگیرانه و ایمن سازی محل به مأموریت خود خاتمه دادند.

کد مطلب 6023747

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