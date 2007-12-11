کتابخانه های عمومی شهرهای کانادا از لحاظ سیاستگذاری، مقررات و بودجه تحت مدیریت و سیاست هیئت امنای همان کتابخانه هستند. سیاستها غیرمتمرکز اتخاذ می شوند. کتابخانه های عمومی در محله های مختلف شهرهای کانادا مانند قلب تپنده محله یا منطقه شهری تحت نفوذ خود عمل می کنند. به این ترتیب کتابخانه مکانی برای مشارکت و حشر و نشر افراد آن محله با هم در باشگاه محل. خدماتی نظیر تشکیل کلاسهای آموزشی رایگان کامپیوتر، اینترنت مقدماتی و پیشرفته ، کاریابی و بازاریابی برای اعضا.

سیستم پاسخگویی به سؤالات مرجع از طریق ایمیل است که در چهار کتابخانه عمومی تحت وب در سراسر دنیا (تحت عنوان همکاری بین کتابخانه ای و اشتراک منابع) ارائه می شود. یکی در استرالیا، دیگری در ونکوور کانادا، کتابخانه عمومی شهر نیویورک در ایالات متحده و یکی از کتابخانه های عمومی بزرگ اروپایی با هم همکاری دارند. این کتابخانه ها به طور شبانه روزی پاسخگوی سؤالات مرجع کاربران و متقاضیان هستند و طبق قراردادهایی به طور مکمل هم عمل می کنند مثلا در ارائه منابع. دسترسی به منابع هم با گذرواژه و کد کاربری امکانپذیر است.

خدمات دیگری هم ارائه می شود، از جمله ارائه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی که اختصاص به تعمیرات ماشین، نقاشی آپارتمان و منزل، تعمیرات وسایل و لوازم خانگی و آموزش و تربیت و سرگرمی بچه ها در منزل دارد.

سالن اجتماعات کتابخانه مکانی برای جمع شدن بانوان خانه دار و انجام فعالیتهای هنری و سرگرم کننده مانند گلدوزی و...است. افراد سالخورده و بازنشسته هم با تشکیل گروه های دنیادیده و صاحب نام محله، جلسات هفتگی خود را در این محل برگزار می کنند. برای افراد بیکار و جویای کار و برای بعضی مشاغل افراد هم بازاریابی انجام می گیرد. کتابخانه عمومی برای استفاده کودکان نیز هست. کارگاه ها و ساعتهای قصه خوانی و نمایش عروسکی با مشارکت معلمان و مربیان مهدها و کتابداران در کتابخانه جزء برنامه های کتابخانه است. کلاسها به صورت تعاملی اداره می شود و برای تدریس خصوصی نیز فضاهایی را اختصاص داده اند. از افراد داوطلب برای تدریس در این کلاسها کمک گرفته می شود. مثلاً کسانی که متون ساده به زبان انگلیسی را به افرادی که زبان مادری شان غیر از انگلیسی یا فرانسه است و به کانادا مهاجرت کرده اند، یاد می دهند. این افراد داوطلب با زبانهای آفریقایی و آسیایی (مانند عربی و فارسی) این آموزشها را به اقلیتهای محله ارائه می دهند.

یکشنبه ها هم کتابخانه به روی استفاده کنندگان باز است و کسانی که در طول هفته نمی توانند از کتابخانه استفاده کنند و کار اداری دارند یا مشغول به کارهای خود هستند می توانند یکشنبه ها از کتابخانه استفاده کنند. یکی از کارمندان کتابخانه حتماً باید یکشنبه برنامه خود را به کتابخانه اختصاص دهد و هر هفته هم شیفت کاری بین کارمندان می چرخد.

همه اینها نتیجه عمل به تئوریهای موجود در کتابها و تبدیل آنها به واقعیت است. البته زمان زیادی هم برای تغییر دیدگاه ها صرف شده است. حدود 20 تا 25 سال پیش کتابخانه این شور و حرکت و کار را در خود نمی دید، همه جا ساکت بود، اما حالا نگاه به کتابدار به عنوان فردی عبوس و اخمو که مواظب دیر یا زود شدن امانت کتابها و ساکت بودن محیط برای مطالعه افراد معدود بود، کاملاً تغییر کرده و اینها نتیجه سعی کتابداران آن کشور برای حفظ و نگه داشتن روابط انسانی در کتابخانه و رفتار طبق اصول انسانی است. شعار "روابط انسانی را نگه بداریم" سرلوحه عمل کتابداران این کتابخانه ها است و عملکرد کاملاً فعال در مناسبتهای مختلف از جمله عید کریسمس و هدیه دادن به کودکان در کتابخانه و... همه نشان دهنده نگاه دیگری به کتابدار و نقش هنرمندانه او در اطلاع رسانی است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که سیاستهای مسئولان این کشور برای آینده یا چشم انداز 20 ساله کتابخانه های شهر نیز جالب توجه است. آنها برای ساختمان، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و به طور کلی برای تحقق جامعه اطلاعاتی در این شهر برنامه هایی در دستور کار قرار داده اند که این برنامه از سال 2006 شروع شده و سال 2025 خاتمه می یابد.

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سعید فروزی - کتابدار ساکن کانادا