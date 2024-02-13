به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار ارسلان شهبازی اظهار داشت: برنامه‌ریزی شده تا نشان اقتصاد مقاومتی در قالب جشنواره ویژه‌ای به ۲۲ مجموعه تولیدی و صنعتی در بخش دولتی و خصوصی اهدا شود.

به گفته وی، این ۲۲ واحد صنعتی و تولیدی با رویکرد مردمی سازی اقتصاد، معرفی الگوهای برتر واحدهای مختلف تولیدی و هدایت واحدهای تولیدی به سمت و سوی اقتصاد مقاومتی معرفی و تجلیل می شوند تا تجربیات آنان در عرصه های مختلف مورد الگوگیری قرار گیرد.

مسوول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با بیان اینکه این جشنواره در روز ۳۰ بهمن ماه از ساعت ۸:۳۰ در سالن اجتماعات شرکت گاز هرمزگان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در این جشنواره تلاش شده تا طی بازدید ۲۵ ارزیاب دوره دیده از واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی استان، بر اساس شاخص ها و سنجه هایی نظیر موفقیت در صادرات، تجاری سازی علم و فناوری، بومی سازی تولید، نظام مالی سالم و مقابله با تحریم ها و … ۲۲ واحد برتر از جمله ۱۰ واحد در شهرستان ها شناسایی و تجلیل شوند که در مرحله استانی از ۲۲ واحد برتر تجلیل و ۱ تا ۲ واحد نیز به جشنواره ملی راه می‌یابند.

سرهنگ شهبازی تصریح کرد: اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان صمت هرمزگان، استانداری هرمزگان و شرکت شهرک های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در برگزاری این جشنواره مهم با سازمان بسیج کارگران و کارخانجات همکاری دارند.

وی خاطرنشان کرد: یادواره شهدای کارگری نیز با ویژه برنامه های متنوعی در جوار این جشنواره اقتصاد مقاومتی برپا خواهد شد که حضور میهمانان ملی و خانواده معزز شهدا و ایثارگران و یادگاران دفاع مقدس، زینت بخش این محفل است.