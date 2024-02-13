  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۱

نماینده ولی فقیه در مازندران:

انتخابات ۱۱ اسفند به یوم الله تبدیل می شود

انتخابات ۱۱ اسفند به یوم الله تبدیل می شود

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: انتخابات۱۱ اسفند با مشارکت حداکثری مردم به یوم الله تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سه شنبه در دیدار جمعی از دانشجویان، ضمن گرامیداشت ایام نیمه شعبان و تقدیر از حضور و مشارکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن جاری، اظهار کرد: انشالله بتوانیم انتخابات ۱۱ اسفند را به یک یوم الله تبدیل کنیم و مشارکت حداکثری رقم بخورد.

وی خطاب به جمع حاضر افزود: آینده کشور و انقلاب به شما نسل نو و جدید سپرده شده و شما هم اگر بخواهید موفق باشید باید سه ویژگی علم و دانش، مهارت و ویژگی‌های تعهدی، اخلاقی و ارزش‌های دینی و انقلابی را جدی بگیرید.

آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی علیرغم تهدید و تحریم نشان داد که تمام بن‌بست‌های تهدیدی و تحریمی دشمن را می‌توان باز کرد و از دل این تهدیدها فرصت‌های بسیار زیبایی را به‌دست بیاوریم چنانچه در علوم و فنون مختلف جزو یکی از پنج کشور اول دنیا شدیم که برکت جهاد علمی است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر اینکه به هیچ قیمتی نباید بعد علمی، جهاد و آموزش را دست کم بگیریم، گفت: همچنین دانش بی‌مهارت فایده‌ای ندارد.

وی گفت: برخی از کم و کسری‌ها ممکن است به خاطر شرایط قانونی و کمبود بودجه‌ها باشد اما بخشی از اینها ناشی از بی‌مسوولیتی است و باید خودتان را در دانشگاه بسازید.

آیت الله محمدی لائینی اظهار کرد: دانشجویان ما باید وارد حوزه‌های مثل گروه‌های جهادی، راهیان نور و راهیان پیشرفت شوند و ما قبل از انقلاب چیزی به نام صنعت دریا نداشتیم وصفر بودیم و امروز ببینید به کجا رسیدیم.

کد مطلب 6023768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها