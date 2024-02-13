همه مراحل انتخابات در آبادان به طور الکترونیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله دهدشتی عصر امروز سهشنبه در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: بر اساس قانون، فرصت انتخابات برای مجلس خبرگان از ۲۵ بهمن ماه آغاز و تا ساعت هشت صبح دهم اسفندماه ادامه دارد؛ تبلیغات انتخابات مجلس از سوم اسفندماه آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
دبیر ستاد انتخابات خوزستان به تغییرات گسترده تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: تبلیغات باید طبق تغییرات اعمال شده بروز رسانی و مورد توجه نامزدها و اعضای اصلی ستادها قرار گیرد.
وی به تشکیل هیأت بررسی تبلیغات برای نظارت بر فعالیتهای انتخاباتی به ریاست استاندار در خوزستان اشاره کرد و افزود: در هفتههای گذشته امکانات دستگاههای دولتی که دارای قابلیت استفاده برای نامزدها هستند مانند سالن اجتماعات و سالن ورزشی سرپوشیده در ۱۴ حوزه انتخابی احصا شده و به فرمانداریهای حوزههای مختلف ابلاغ شد.
دهدشتی خبر داد: چهار حوزه انتخابات در کل کشور به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود که یکی از این حوزهها آبادان است، در آبادان همه مراحل از جمله اخذ رأی و شمارش آرا به صورت الکترونیکی انجام میشود که موجب افزایش سهولت و دقت خواهد شد.
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