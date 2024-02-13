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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۹

معاون استاندار لرستان:

بازارچه‌های تنظیم بازار از ۱۵ اسفند در شهرهای لرستان ایجاد می‌شود

بازارچه‌های تنظیم بازار از ۱۵ اسفند در شهرهای لرستان ایجاد می‌شود

خرم‌آباد - معاون اقتصادی استانداری لرستان از راه‌اندازی بازارچه‌های تنظیم بازار از ۱۵ اسفند در شهرهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز سه‌شنبه در حاشیه ستاد تنظیم بازار لرستان با رویکرد تنظیم و ساماندهی بازار عید نوروز و ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: بازارچه‌های تنظیم بازار از ۱۵ اسفندماه آغاز و تا زمانی که کشش بازار موجود باشد ادامه خواهند داشت.

وی ادامه داد: همچنین در زمان مذکور روستا بازارهایی در مرکز شهرهای استان از طرف تعاون روستایی برپا خواهند شد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان تأمین، خرید و انتقال گوشت قرمز را از موارد مطرح شده در ستاد تنظیم بازار برشمرد و گفت: برای تأمین گوشت قرمز در این ایام تا ۳۰۰ تن مجوز لازم اخذ شده که به‌تدریج به بازار تزریق خواهد شد.

ابراهیمی در مورد وضعیت گندم استان اظهار کرد: خوشبختانه از حیث گندم در استان مشکلی نداریم و در حال حاضر تا هشت ماه آینده ذخیره گندم و آرد استان را خواهیم داشت.

وی افزود: وضعیت کالاهای تنظیم بازار استان در شرایط خوبی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود مشکلی در تأمین این اقلام نخواهیم داشت.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، به میزان بازرسی‌های انجام شده با رویکرد میزان موجودی و نظارت بر قیمت اجناس از ابتدای سال جاری تا کنون در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار بازرسی انجام شده که نشان‌دهنده تلاش وافر و جهادی متولیان امر در دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی و صمت است.

ابراهیمی، تصریح کرد: در مدت مذکور بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان جریمه متخلفان را داشته‌ایم که ماحصل این بازرسی‌های متعدد است.

کد مطلب 6023777

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