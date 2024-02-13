به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز سه‌شنبه در حاشیه ستاد تنظیم بازار لرستان با رویکرد تنظیم و ساماندهی بازار عید نوروز و ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: بازارچه‌های تنظیم بازار از ۱۵ اسفندماه آغاز و تا زمانی که کشش بازار موجود باشد ادامه خواهند داشت.

وی ادامه داد: همچنین در زمان مذکور روستا بازارهایی در مرکز شهرهای استان از طرف تعاون روستایی برپا خواهند شد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان تأمین، خرید و انتقال گوشت قرمز را از موارد مطرح شده در ستاد تنظیم بازار برشمرد و گفت: برای تأمین گوشت قرمز در این ایام تا ۳۰۰ تن مجوز لازم اخذ شده که به‌تدریج به بازار تزریق خواهد شد.

ابراهیمی در مورد وضعیت گندم استان اظهار کرد: خوشبختانه از حیث گندم در استان مشکلی نداریم و در حال حاضر تا هشت ماه آینده ذخیره گندم و آرد استان را خواهیم داشت.

وی افزود: وضعیت کالاهای تنظیم بازار استان در شرایط خوبی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود مشکلی در تأمین این اقلام نخواهیم داشت.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، به میزان بازرسی‌های انجام شده با رویکرد میزان موجودی و نظارت بر قیمت اجناس از ابتدای سال جاری تا کنون در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار بازرسی انجام شده که نشان‌دهنده تلاش وافر و جهادی متولیان امر در دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی و صمت است.

ابراهیمی، تصریح کرد: در مدت مذکور بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان جریمه متخلفان را داشته‌ایم که ماحصل این بازرسی‌های متعدد است.