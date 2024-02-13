به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات صهیونیستی قصد دارند پس از اینکه اسرائیل با آمریکا و مصر درباره طرح انتقال آوارگان فلسطینی به توافق رسید، بعد از ساخت جزیره‌ای شناور در نزدیکی غزه حدود یک میلیون نفر را در قالب چادرهای اسکان در آن جزیره سکونت دهد.

براساس یک وب سایت خبری اسرائیلی (now۱۴)، بر اساس این طرح، «برخی از ساکنان رفح تخلیه و در چادرها اسکان داده می‌شوند و برخی دیگر در جزیره‌ای شناور که در غرب غزه ساخته می‌شود، اسکان داده می‌شوند».

به گزارش خبرنگار سایت باروخ یدید، اسرائیل برای این عملیات موافقت مشروط دریافت کرده است و واشنگتن خواستار عملیاتی با محدودیت زمانی و محدوده جغرافیایی مشخص است که تضمین کند فاجعه آوارگان در رفح تکرار نخواهد شد.

مقامات صهیونیستی مدعی هستند که ۲۵۰۰۰ چادر در این جزیره برپا می‌شود و در مجموع یک میلیون نفر در آنجا ساکن خواهند شد. این رسانه مدعی است که ارتش رژیم صهیونیستی با این طرح می‌خواهد از مهاجرت آوارگان به مصر جلوگیری کند.

بر اساس این طرح، مقامات مصری علاوه بر مراکز تأمین آب، روند ایجاد کمپ‌ها، برپایی چادرها و مراکز بهداشتی موقت را با کمک مالی آمریکا انجام خواهند داد.

احمد العوادی، رئیس کمیته دفاع و امنیت ملی در مجلس نمایندگان مصر نیز در اینباره گفته است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر پیشنهادی را برای انتقال فلسطینیان به صحرای نقب جدای از ایجاد جزیره مصنوعی ارائه کرده است.

العوادی در باره جزیه مصنوعی نیز به خبرگزاری راشاتودی گفته است که مصر هرگونه راه حلی که اسرائیل در رابطه با موضوع فلسطین پیشنهاد می‌کند، را رد می‌کند، مگر اینکه بر اساس قطعنامه‌های مربوط به امنیت ملی مصر و کشورهای عربی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در خصوص خروج کامل اسرائیل از اراضی اشغالی فلسطین به ویژه قدس شرقی و بازگشت پناهندگان باشد.

در همین رابطه سرلشکر احمد العوادی، نماینده مجلس مصر، ایده جزیره مصنوعی برای سکونت فلسطینی‌ها را به سخره گرفته و گفته است: این برنامه عجیبی است که با مردم فلسطین به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی آنها منحوس هستند.

وی در ادامه گفته است که مصر ایده جابجایی و انتقال اجباری فلسطینیان را کاملاً رد می‌کند.

وی افزود: دولت افراطی که اکنون بر اسرائیل حکومت می‌کند، می‌خواهد مسئله فلسطین را منحل کند، چیزی که نه مصر، نه کشورهای عربی و نه جهان متمدن آن را نمی‌پذیرند.

العوادی می‌گوید: مصر برای همه سناریوها آماده است، اگرچه گزینه اصلی آن صلح است، اما اگر اسرائیل پیمان صلح را زیر پا بگذارد، هر اتفاقی مد نظر خواهد بود.

روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از وزارت امور خارجه اسرائیل پیشنهاد یسراییل کاتز وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی برای جابجایی ساکنان غزه به جزیره مصنوعی را قاطعانه تکذیب کرد و گفت آنچه وزیر پیشنهاد کرده ساخت بندری برای غزه در یک جزیره مصنوعی بود.

بر اسا گزارش رسانه‌های صهیونیستی وزیر اسرائیلی به این رسانه‌ها گفته است که در دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا در رابطه با دوران پسا جنگ غزه، اسرائیل ایده جزیره مصنوعی را ارائه کرده است تا این جزایر کشور جایگزین برای فلسطینیان باشد.»

وزیر گفته است: این جزیره ۵ کیلومتر با سواحل غزه فاصله خواهد داشت و می‌توان در آن یک بندر و فرودگاه ایجاد کرد تا به قول خودش مرکز تجاری مشابه سنگاپور باشد.

وی افزوده است که اسرائیل ورودی و خروجی جزیره را کنترل می‌کند و آن را از طریق دو پل به سرزمین اصلی متصل می‌کند.